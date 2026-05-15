Natalie Pérez vuelve a “Las cosas maravillosas”

En el marco de su cuarto aniversario, Las cosas maravillosas presenta una nueva temporada en la que retoma el formato íntimo de su primera edición con el público y la protagonista compartiendo el escenario para narrar la historia juntos.

Este nuevo ciclo estará protagonizado por Natalie Pérez, bajo la dirección de Mey Scápola. Es la primera vez que una actriz vuelve a ser la narradora de la historia después de una primera etapa a sala llena.

El estreno será el 3 de junio, con funciones los miércoles a las 20 horas en el Multiteatro. Las entradas pueden adquirirse vía Plateanet o en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1283.

“Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Esa es la misión del personaje que guía esta historia sensible y conmovedora que, con humor, emoción y una sensibilidad única, invita a volver a detenerse en esas pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena y a construir una mirada luminosa sobre la vida.

Suceso escénico

Las cosas maravillosas se estrenó en 2022 con Peter Lanzani como narrador de la primera versión argentina bajo la dirección de Dalia Elnecavé. Rápidamente se agotaron todas las entradas de todas las presentaciones y se convirtió en un suceso.

Luego continuó el éxito con las versiones de Lali González, Franco Masini, Andy Kusnetzoff, Cande Vetrano, Victorio D'Alessandro, Florencia Otero, Natalie Pérez, Fer Dente, Juan Pablo Geretto y Sofi Morandi, bajo la dirección de Mey Scápola.

Además, Las cosas maravillosas viene viajando por la Argentina y países limítrofes con la misión de llevar esta experiencia a más espectadores.

Ficha técnica

La pieza cuenta con dramaturgia de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe; traducción y versión de Pablo Gershanik; producción general a cargo de Eloísa Canton, Bruno Pedemonti, Tomás Rottemberg y Michel Haussman; asistencia de dirección de Luis Cicero y dirección de Mey Scapola.

