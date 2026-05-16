Frente de Sindicatos Unidos, robustecido: se suman ATILRA y Libres del Sur

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, recibió en la sede nacional del sindicato a Heber Ríos, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) de General Rodríguez y secretario gremial a nivel nacional, quien manifestó su interés por incorporarse al Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que el sindicato estatal conforma junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 organizaciones de las distintas centrales obreras. También se reunió a los mismo fines con la titular de Libres del Sur, Silvia Saravia.

AHORA!!

EL FRESU CONTINÚA EN EXPANSIÓN Y SIGUE SUMANDO DIRIGENTES!!



Nos reunimos con Heber Ríos, Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) de General Rodríguez y Secretario Gremial a nivel nacional.

Es bueno… pic.twitter.com/s0zdyP7KXo — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 14, 2026

“Es bueno encontrarnos con dirigentes que estén decididos a dar pelea cuando todos los derechos de los trabajadores y sus organizaciones están siendo atacados. Tenemos que seguir construyendo masa crítica. El poder de los trabajadores tiene que crecer más como única posibilidad de derrotar el ajuste de Milei”, señaló Aguiar.

Asimismo, indicó que “no solo evaluamos el escenario político, económico y social, sino que repasamos el programa que en el Frente de Sindicatos Unidos elaboraron y aprobaron a mano alzada más de 1.600 delegados de todos los gremios. Es un programa que da respuesta a todas las necesidades de los trabajadores y tiene que ser considerado por quienes pretendan llegar al Gobierno”.

Vale consignar que los dirigentes abordaron la problemática que atraviesan los trabajadores de la industria en general y en particular los del sector lácteo. Además, coincidieron en la necesidad de fortalecer el FreSU como herramienta estratégica de los trabajadores, como así también en desarrollar acciones conjuntas que sigan marcando la ofensiva del Frente para combatir las políticas de ajuste y destrucción del empleo de Milei.

Con Libres del Sur

“Los sectores populares son los que más sufren el ajuste y las organizaciones sociales son protagonistas centrales de la lucha para frenar a Milei. El FreSU deberá avanzar en un encuentro que nuclee a todos los movimientos sociales que lo integran a los fines de unificar agendas y estrategias”, expresó Aguiar tras la reunión con Saravia.

Asimismo, puso de relieve que “con Libres del Sur hemos coincidido en que estamos desafiados en ir a buscar una clase trabajadora distinta a la de los 90. Se experimentan otras realidades en los barrios y además, el impacto tecnológico ha moldeado otro mundo del trabajo. En eso debemos poner todos nuestros esfuerzos”.

“Libres tiene un importante desarrollo territorial y eso nos permitirá cumplir con nuestro objetivo de federalización”, finalizó el titular del gremio estatal nacional.

la destrucción sistemática de industrias, educación y salud públicas, desmantelamiento de la ciencia y el desarrollo autónomo.

En síntesis, nos rebelamos ante el modelo de hambre, dependencia y desigualdad que el gobierno quiere imponer.



Tenemos la confianza en nuestro pueblo — Silvia Saravia (@silvia_saravia) May 13, 2026

Por su parte, Silvia Saravia señaló que “nos conmueven la situación de vida de millones de trabajadores y trabajadoras formales y precarizados, la destrucción sistemática de industrias, educación y salud pública, desmantelamiento de la ciencia y el desarrollo autónomo. En síntesis, nos rebelamos ante el modelo de hambre, dependencia y desigualdad que el gobierno quiere imponer”.

“Tenemos la confianza en nuestro pueblo organizado y dispuesto a dar batalla. Por eso nuestro aporte a la construcción federal del FreSU como referencia de una confrontación clara, contundente y unitaria. Pero también como espacio de elaboración de propuestas desde las y los trabajadores”, cerró.

Ambos dirigentes analizaron en conjunto el escenario político, económico y social que atraviesa la Argentina luego de dos años y medio de gestión de Javier Milei, haciendo hincapié en las problemáticas económicas, salariales, de desempleo y destrucción de la industria, entre otros.

Salario mínimo vital y móvil de $ 2.879.877

Por otra parte, el FreSU sostuvo que las y los trabajadores necesitan un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $ 2.879.877 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese monto equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.

Además, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana. Eso explica el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.

En el desglose de datos, el FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio 2.321.245 de pesos y, en el caso del sector público, la pérdida fue de 12.788.939 de pesos en promedio.

Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarias para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($ 648.271); vivienda digna ($ 568.227); educación ($ 252.457); vestimenta ($ 147.595); salud ($ 349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($ 597.209); y previsión social ($ 316.786).