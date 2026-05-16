sábado 16 de mayo de 2026 - Edición Nº4438

Política | 15 may 2026

Agenda de gestión

Kicillof volvió a apuntar contra Milei: “Abandonó más de mil obras” en PBA

Fue al inaugurar el nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº 6, en San Vicente. “A pocos metros podemos observar las obras de la secundaria que fueron paralizadas por decisión del Gobierno nacional”, disparó el gobernador.

Axel Kicillof.
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El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración formal del nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº 6, en el municipio de San Vicente. Fue junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Nicolás Mantegazza; y la directora de la institución, Triana Fernández.

“Hoy estamos viendo el reflejo de dos modelos totalmente diferentes: mientras inauguramos este nuevo edificio para una escuela primaria, a pocos metros podemos observar las obras de la secundaria que fueron paralizadas por decisión del Gobierno nacional”, contrastó Kicillof.

En igual tono, subrayó que “desde que asumió, Javier Milei interrumpió más de mil obras en el territorio bonaerense: es realmente una actitud criminal dejar a los pibes y las pibas sin las escuelas que se merecen”.

“Por eso, a pesar de la asfixia económica a la que nos quieren someter cuando nos quitan los recursos que nos corresponden, en la Provincia hacemos un gran esfuerzo para terminar todos los proyectos que iniciamos y, al mismo tiempo, reactivar muchos de los que paró Milei”, sumó el mandatario.

Y cerró: “Este es el edificio escolar Nº 314 que inauguramos y no va a ser el último. Vamos a seguir por este camino para mejorar las condiciones de aprendizaje y construir las escuelas que necesitan las y los bonaerenses”.

Nuevo edificio

Mediante una inversión de $ 1.941 millones, la institución suma un edificio propio para garantizar un mejor aprendizaje a sus 500 alumnos del nivel primario: cuenta con seis aulas, laboratorio, biblioteca, sala de multimedios, SUM y oficinas para maestros y auxiliares. En el mismo predio, el Gobierno nacional paralizó la obra de construcción de las nuevas instalaciones de la Escuela Secundaria N°12.

“Mejores escuelas”

Por su parte, Terigi sostuvo que “desde un primer momento, hemos puesto el foco en mejorar la educación pública con la construcción de nuevos edificios y obras de ampliación y refacción en establecimientos ya existentes. Ese es el objetivo de nuestra gestión: trabajar para que haya más y mejores escuelas para los pibes y pibas de nuestra provincia”.

Al respecto, Mantegazza subrayó que “mientras el Gobierno nacional abandona la inversión educativa, la Provincia sigue apostando a la escuela pública como herramienta de desarrollo e igualdad: gracias al trabajo en conjunto, este edificio es una realidad para San Vicente y un nuevo derecho concretado para nuestros chicos y chicas”.

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