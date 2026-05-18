Polémica por un video de Cristina Kirchner en la vía pública: ¿Qué pasó?

Un video viralizado en las últimas horas en diversas plataformas digitales generó una fuerte polémica y dudas en torno a la situación de Cristina Fernández de Kirchner. Las imágenes muestran a la exmandataria en la vía pública, descendiendo de un vehículo y rodeada de su equipo de seguridad, una escena que rápidamente encendió las alarmas debido a que la exvicepresidenta se encuentra cumpliendo una condena de 6 años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025.

La grabación, captada originalmente por un usuario de la plataforma TikTok, se difundió con velocidad y dividió las opiniones de los internautas. En el registro fílmico se puede observar a la exmandataria vestida con una prenda azul y jeans, saludando de manera informal a un grupo de militantes que la aguardaban en la puerta de su residencia, lo que despertó cuestionamientos inmediatos sobre las condiciones de su arresto.

#Polémica 📹😱 Un video muestra a Cristina Kirchner en la calle



Las imágenes de la expresidenta fuera de su domicilio mientras cumple prisión domiciliaria se viralizaron rápidamente y desataron un fuerte debate en redes.



📌 Fue filmada bajando de un auto junto a custodios de… pic.twitter.com/vrBZMGhasZ — ANDigital (@ANDigitalOK) May 16, 2026

La explicación detrás de la salida

Ante la creciente ola de rumores y críticas en redes sociales que ponían en duda el control institucional sobre la condena, fuentes cercanas a la exmandataria salieron a aclarar los pormenores de la situación. Desde su entorno explicaron que el traslado no significó ninguna violación a las restricciones judiciales, ya que se trató de una salida de carácter excepcional que contó con la debida autorización judicial otorgada por los magistrados a cargo de controlar la ejecución de su pena.

Los voceros detallaron que el motivo del desplazamiento fue estrictamente por razones de salud. De acuerdo a lo informado de manera oficial, la exjefa de Estado se trasladó para asistir a una consulta odontológica de rutina, un procedimiento médico contemplado dentro de las excepciones legales que prevé el régimen de detención domiciliaria para garantizar la asistencia sanitaria de los condenados.

Polémica por el operativo de seguridad

Otro de los puntos que concentró los cuestionamientos de los usuarios en el espacio digital fue la fisonomía del operativo que rodeó el traslado. Muchos críticos señalaron con suspicacia la falta de una custodia policial uniformada visible durante los pocos segundos que dura la secuencia compartida en internet.

Frente a estas interpretaciones, allegados a la referente política aclararon que el protocolo se cumplió de acuerdo a las normativas vigentes para exmandatarios y que la exvicepresidenta estuvo en todo momento acompañada por personal de seguridad de civil. De esta forma, el entorno buscó dar por cerrada la controversia, remarcando que cada movimiento fuera del departamento se encuentra registrado en los expedientes de la Justicia y responde a necesidades médicas impostergables.