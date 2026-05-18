Kicillof en Ensenada: “Las mujeres son la resistencia a Milei”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes un masivo encuentro militante en el Polideportivo Municipal de Ensenada, donde oficializó el lanzamiento del espacio "Mujeres y Diversidades" perteneciente al Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Durante su discurso, el mandatario provincial situó a los colectivos femeninos en el centro de la escena política actual y apuntó de manera directa contra el impacto socioeconómico de las medidas implementadas por la administración de Javier Milei.

En su intervención ante la militancia, el jefe de Estado bonaerense dejó una fuerte definición hacia el interior de su propio espacio político: "Les digo a los compañeros peronistas como yo, varones, que tengamos más humildad y demos menos lecciones desde las redes, porque desde el primer día de Milei la vanguardia de la resistencia y de la oposición a este modelo la tuvieron siempre las mujeres". En esa misma línea, el gobernador instó a profundizar la organización territorial al señalar que "así como estuvieron a la cabeza de la resistencia, ahora también tienen que ponerse al frente de esta construcción de una alternativa colectiva, democrática y popular".

Cuestionamientos al modelo nacional y debate por los derechos

La agenda de género y las políticas públicas del gobierno central concentraron el núcleo de las críticas durante la jornada en Ensenada. El mandatario bonaerense evaluó los discursos de los sectores oficialistas nacionales y advirtió sobre el retroceso institucional en materia de conquistas sociales, asegurando que "este experimento de desintegración que lleva adelante Milei tiene un capítulo central: el ataque sistemático contra las mujeres y las diversidades, contra sus luchas, sus derechos y sus conquistas".

Frente a los posicionamientos de los sectores libertarios, el referente del peronismo bonaerense defendió la continuidad de las políticas de inclusión del Estado provincial. Al respecto, el gobernador subrayó que "la derecha quiere convencer a la Argentina de que la igualdad fue demasiado lejos y de que las mujeres se pasaron tres pueblos. Se equivocan los que piensan así, es al revés: falta muchísimo por conquistar en materia de dignidad, igualdad y reconocimiento".

El armado de la mesa política y el llamado a la acción

El acto contó con un fuerte respaldo institucional y la presencia de figuras clave del armado bonaerense y de otras provincias. El gobernador estuvo acompañado en el escenario por la vicegobernadora Verónica Magario; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; y el intedente local, Mario Secco. También asistieron miembros del gabinete provincial, legisladores, intendentas y representantes de organizaciones sindicales y de Derechos Humanos.

Durante el cierre, los oradores coincidieron en la necesidad de transformar el descontento social en una propuesta electoral competitiva de cara a los próximos turnos electorales. En ese sentido, el mandatario provincial concluyó que "not estamos acá para contarle a la gente el sufrimiento que vive todos los días: nuestra tarea es ofrecer una salida, construir una alternativa y demostrar que hay otro camino posible y que estamos dispuestos a recorrerlo", finalizando con una convocatoria directa a la militancia: "Hay que dejar de ser comentaristas y salir a la cancha a pelear y a disputar el futuro de nuestra patria".