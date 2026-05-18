Final con pogo ricotero: la UBA homenajeó al Indio Solari por su doctorado Honoris Causa

El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto ‘Indio’ Solari, fue distinguido este viernes como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el marco de un acto realizado en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA que terminó con música.

La UBA le otorgó el Doctorado Honoris Causa al Indio Solari y lo recibió Gaspar Benegas, guitarrista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. pic.twitter.com/i4BaForFpN — Corta (@somoscorta) May 16, 2026

El guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, última banda del Indio, Gaspar Benegas, recibió la distinción y luego junto a un octeto de cuerdas interpretaron de manera acústica diez canciones y un bis muy celebrado por todos los presentes.

El agradecimiento del Indio

“Hola, habla el Indio. Quería por este medio agradecerles, tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción”, expresó Solari a través de un audio enviado para la ocasión, aquejado por complicaciones del mal de parkinson que padece.

EL INDIO SOLARI RECIBIÓ EL DOCTORADO HONORIS CAUSA DE LA UBA



El histórico cantante y compositor recibió este viernes la distinción de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por su exitosa carrera.



Si bien Solari no estuvo presente, envió un mensaje agradeciendo a las autoridades. pic.twitter.com/t9wLnIW0Os — Página|12 (@pagina12) May 16, 2026

“Distinción que a mí me pone muy feliz. Bueno, le agradezco a la Universidad de Buenos Aires, y a aquellos que les parece bien que yo merezca esa distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, cerró.

El acto estuvo presidido por el rector de la Universidad, Ricardo Gelpi, y por el vicerrector, Emiliano Yacobitti, quien realizó el elogio académico del Doctorado Honoris Causa a Carlos Alberto Solari.

En la mención, se definió al Indio como “un artista que hizo de la originalidad una ética; que construyó uno de los lazos más intensos entre un músico y su comunidad que registre la historia cultural del país. Y, que demostró a lo largo de cinco décadas, que la mayor ambición posible no es la fama ni el dinero sino la justificación de una vida entera a través del trabajo”.

La palabra de Gaspar

“Hoy la UBA le otorga su Doctorado Honoris Causa. No porque sus letras hayan entrado a las aulas, sino porque la universidad, cuando está a la altura de sí misma, reconoce que el pensamiento crítico no tiene un solo formato. Que la poesía puede vivir en un recital de cincuenta mil personas. Que el arte popular, cuando es genuino, es también una forma de conocimiento”, reflexionó el músico.

Emoción y pogo

El evento finalizó con un concierto a cargo de Benegas, acompañado por un octeto de cuerdas, conformado por Valentina Cooke, Lucas Agromedo, María Cecilia García, María Cecilia Isas, Lucía Kohan, Sara Tubbia Ryan, Carla Roberta Reggio, Brenda Zimmermann y Marisa Hurtado.

El repertorio estuvo compuesto por clásicos de los Redondos y de LFDAA: “El tesoro de los inocentes”, “La murga de la virgencita”, “Había una vez”, “Salando las heridas”, “El ruiseñor, el amor y la muerte”, “Ostende Hotel”, “Serenata de los santos fumadores”, “El arte del buen comer” y “Flight 956”.

Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, interpretó Ji Ji Ji en el acto del Doctorado Honoris Causa del Indio Solari. pic.twitter.com/BfOruqBuQC — Corta (@somoscorta) May 16, 2026

Pero ante la insistencia de los presentes, “Yo caníbal”; “Juguetes perdidos” emocionaron y calentaron la noche, para darle lugar a un cierre a todo pogo con el inoxidable hit postrimero “Ji Ji Ji”.

Los fundamentos

La entrega del Doctorado Honoris Causa a Solari se había decidido en diciembre del año pasado por el Consejo Superior de la Universidad, en reconocimiento a su “destacada trayectoria y su aporte fundamental a la cultura popular”.

En sus considerandos, la resolución destacó que “con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari, lo convirtió en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país”.

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El cántico del público en el acto por el Doctorado Honoris Causa del Indio Solari de la UBA.



📹 Antú Divito Trejo pic.twitter.com/MFO2QBo9Lv — Corta (@somoscorta) May 16, 2026

El Doctorado Honoris Causa de la UBA es la máxima distinción otorgada por esta casa de altos estudios.