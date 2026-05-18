La Plata y Mar Chiquita sellaron acuerdo para fomentar la integración y el turismo educativo

El intendente de La Plata, Julio Alak, y su par de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, firmaron un convenio de cooperación para impulsar actividades educativas, recreativas y de formación ciudadana en la República de los Niños destinadas a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

“La República de los Niños es un espacio emblemático que forma parte de la identidad de La Plata y una herramienta muy importante para la formación, la recreación y el encuentro de las familias; este acuerdo nos permite seguir ampliando oportunidades para que chicos y chicas de distintos municipios puedan disfrutarla”, sostuvo Alak.

Nos reunimos con el intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, con el propósito de fortalecer los lazos institucionales entre ambas localidades.



En este sentido, acordamos que niños, niñas y adolescentes de esa querida localidad puedan participar de los programas… pic.twitter.com/0qGRWKa3gZ — Julio Alak (@Julio_Alak) May 15, 2026

En la misma línea, Wischnivetzky le agradeció al intendente Alak por la reunión “más que positiva y productiva” y destacó que “tuvimos un intercambio de experiencias en gestión y además rubricamos un convenio para que chicos y chicas del partido de Mar Chiquita visiten la República de los Niños en salidas educativas y recreativas; estamos muy agradecidos y contentos con el encuentro".

Los ejes del acuerdo

La rúbrica busca fortalecer vínculos institucionales promoviendo acciones orientadas al acceso igualitario a espacios culturales y educativos, tomando como eje los propósitos fundacionales del predio de Gonnet: el esparcimiento creativo en un mundo de sueños y cuentos ligados a la infancia y el aprendizaje del ejercicio de los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

En ese sentido, la premisa principal del convenio es que la promoción del turismo educativo y la integración intermunicipal contribuyen al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, garantizando su interés superior como principio rector de toda política pública que los involucre.

Así, dado que la articulación entre gobiernos permite optimizar recursos públicos, ampliar oportunidades de acceso a bienes culturales y fomentar la inclusión social, y que La Plata y Mar Chiquita comparten el compromiso de fortalecer la educación cívica, la formación democrática y la participación comunitaria, de manera conjunta organizarán visitas, jornadas y actividades en el predio.

Para ello, durante los próximos dos años —prorrogables automáticamente por sucesivos períodos de igual duración— coordinarán y ejecutarán las acciones necesarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias, aportando los recursos humanos, técnicos y administrativos que resulten adecuados para el desarrollo de las propuestas que se acuerden.

Estuvieron presentes durante la rúbrica el subsecretario de Planificación de La Plata, Eric Lagorio; el secretario de Gobierno de Mar Chiquita, Facundo Bochicchio; y Sergio García, secretario de Producción y Trabajo del mencionado distrito.