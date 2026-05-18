lunes 18 de mayo de 2026 - Edición Nº4440

Municipios | 16 may 2026

Trabajo conjunto

La Plata y Mar Chiquita sellaron acuerdo para fomentar la integración y el turismo educativo

Los intendentes Alak y Wischnivetzky firmaron un convenio para fortalecer los lazos institucionales entre ambos municipios y generar acciones conjuntas en la República de los Niños.

República de los Niños.
TAGS: LA PLATA, JULIO ALAK, MAR CHIQUITA

El intendente de La Plata, Julio Alak, y su par de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, firmaron un convenio de cooperación para impulsar actividades educativas, recreativas y de formación ciudadana en la República de los Niños destinadas a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

“La República de los Niños es un espacio emblemático que forma parte de la identidad de La Plata y una herramienta muy importante para la formación, la recreación y el encuentro de las familias; este acuerdo nos permite seguir ampliando oportunidades para que chicos y chicas de distintos municipios puedan disfrutarla”, sostuvo Alak.

En la misma línea, Wischnivetzky le agradeció al intendente Alak por la reunión “más que positiva y productiva” y destacó que “tuvimos un intercambio de experiencias en gestión y además rubricamos un convenio para que chicos y chicas del partido de Mar Chiquita visiten la República de los Niños en salidas educativas y recreativas; estamos muy agradecidos y contentos con el encuentro".

Los ejes del acuerdo

La rúbrica busca fortalecer vínculos institucionales promoviendo acciones orientadas al acceso igualitario a espacios culturales y educativos, tomando como eje los propósitos fundacionales del predio de Gonnet: el esparcimiento creativo en un mundo de sueños y cuentos ligados a la infancia y el aprendizaje del ejercicio de los derechos y obligaciones de los ciudadanos.

En ese sentido, la premisa principal del convenio es que la promoción del turismo educativo y la integración intermunicipal contribuyen al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, garantizando su interés superior como principio rector de toda política pública que los involucre.

Así, dado que la articulación entre gobiernos permite optimizar recursos públicos, ampliar oportunidades de acceso a bienes culturales y fomentar la inclusión social, y que La Plata y Mar Chiquita comparten el compromiso de fortalecer la educación cívica, la formación democrática y la participación comunitaria, de manera conjunta organizarán visitas, jornadas y actividades en el predio.

Para ello, durante los próximos dos años —prorrogables automáticamente por sucesivos períodos de igual duración— coordinarán y ejecutarán las acciones necesarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias, aportando los recursos humanos, técnicos y administrativos que resulten adecuados para el desarrollo de las propuestas que se acuerden.

Estuvieron presentes durante la rúbrica el subsecretario de Planificación de La Plata, Eric Lagorio; el secretario de Gobierno de Mar Chiquita, Facundo Bochicchio; y Sergio García, secretario de Producción y Trabajo del mencionado distrito.

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