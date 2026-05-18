Qué eligen los argentinos cuando quieren un alfajor premium

El alfajor es, sin discusión, la golosina más argentina que existe. Se consumen 70 por segundo, 6 millones por día, y se exportan a más de 30 países. Pero algo cambió en los últimos años: el argentino ahora busca algo que lo sorprenda. Chocolate belga. Rellenos que no había probado. Ingredientes que llegaron del otro lado del mundo.

Ese cambio de hábito se lee claramente en lo que la gente elige cuando entra a una heladería premium como Lucciano’s. Los alfajores más pedidos de la marca marplatense cuentan, en realidad, la historia de un consumidor que subió la vara.

Lo que más piden

---) Pistacchio

El sabor que nadie conocía en Argentina hace 12 años y hoy no para de volar. Relleno de dulce de leche artesanal con corazón de crema de pistacchio, cobertura de chocolate belga y trocitos caramelizados. El más pedido, por lejos, desde su lanzamiento.

---) Frutos Rojos

Corazón de frutilla, arándano, mora y frambuesa con cobertura de chocolate blanco belga y frutas liofilizadas. Llegó en febrero y generó lista de espera en varios locales.

---) Dark 70 % Chocolate belga 70% cacao

Un placer sofisticado para quienes disfrutan del sabor auténtico y complejo del chocolate.

---) Semiamargo

Para los que quieren lo de siempre, pero mejor. Chocolate con leche con cobertura de chocolate belga y cada unidad pesa 75 gramos.

El fenómeno del pistacho

Lo que empezó como un gran lanzamiento terminó convirtiéndose en uno de los productos más buscados del año 2025. Los alfajores y conitos de pistacchio inundaron redes, aparecieron en los principales medios y generaron miles de reacciones. Se agotaron antes de que muchos llegaran a probarlos.

Pero el fenómeno tiene historia. Lucciano’s lleva más de una década trabajando con el pistacho —cuando en Argentina era un ingrediente prácticamente desconocido— y hoy es el principal consumidor del país, con más de 100.000 kilos proyectados al año. Ese conocimiento acumulado es el que está detrás de cada alfajor de pistacchio: no es una tendencia que la marca adoptó, es una que ayudó a crear.

El lanzamiento no solo superó todas las expectativas de venta: según la propia marca, cambió su dinámica de trabajo, impulsó al equipo a crecer y los posicionó en un nuevo segmento dentro del mercado premium.

“Hace diez años, cuando trajimos el pistacho a Argentina, quizás representaba menos del 1 % del mercado. Fuimos educando al consumidor, lo adoptó y hoy ama todo lo que tiene pistacho. Hoy más del 30% de los sabores que vendemos contienen pistacho. Eso nos dice algo sobre cómo cambia el gusto argentino: cuando le mostrás algo nuevo y bien hecho, lo hace propio”, resume Christian Otero, cofundador y CEO de Lucciano’s.