Viviendas precarias y 51 menores: presunta explotación laboral infantil en predio rural de La Plata

Un importante operativo encabezado por la Dirección de Investigaciones de Trata de Personas y Operaciones Complejas de la Policía Bonaerense se llevó adelante en un predio rural de La Plata, en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral infantil.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por el RENATRE ante la UFI N°15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, luego de que durante una inspección laboral se detectara a una adolescente de 14 años realizando tareas de cosecha de tomate en un establecimiento rural.

El origen de la investigación

A partir de esa presentación judicial, los investigadores avanzaron sobre la hipótesis de que podrían existir otros menores trabajando en similares condiciones dentro del predio, por lo que se solicitó una orden de allanamiento.

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron a un total de 150 personas en el lugar: 99 mayores de edad y 51 menores. Además, constataron la existencia de cuatro complejos habitacionales en condiciones precarias, donde residían trabajadores junto a sus familias.

#Policiales 🚔⚠️ Detectan presunta explotación infantil en un predio rural de La Plata



Un operativo halló viviendas precarias y 51 menores viviendo en condiciones alarmantes en una zona hortícola platense.



📌 Intervino la Justicia Federal y organismos provinciales

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Según informaron fuentes del caso, una de las situaciones que más preocupación generó fue el hallazgo de una menor con discapacidad motriz, que se encontraba en silla de ruedas. La adolescente fue trasladada junto a su madre, con intervención de personal de niñez, hacia el domicilio de un familiar para garantizar su resguardo.

Condiciones deplorables

En otra de las viviendas, los policías encontraron a un hombre aparentemente mayor de edad con signos de discapacidad, quien permanecía solo dentro del inmueble. De acuerdo con el acta policial, la puerta de acceso estaba cerrada con cadena y candado.

En el marco de la diligencia judicial, la fiscalía dispuso el secuestro de teléfonos celulares pertenecientes a Tiziano Agostinelli, Fabio Agostinelli y Verónica Tumori, esta última presentada como asistente social encargada de supervisar el bienestar de las familias residentes en el lugar.

Sin embargo, al momento de concretar el secuestro de los dispositivos, los imputados habrían adoptado una actitud hostil y se negaron a entregar los teléfonos, situación que derivó en su aprehensión por los delitos de resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Los investigadores también incautaron otros elementos considerados de interés para la continuidad de la causa, que permanece caratulada como “trata de personas – trabajo infantil”, bajo la órbita de la Justicia platense.

