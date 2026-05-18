Interés general | 16 may 2026
Novedades editoriales
“Atravesando la noche”: ficciones a medio siglo del golpe genocida
La reedición de la obra de Andrea Suárez Córica, cofundadora de Agrupación HIJOS La Plata, se presenta el 22 de mayo en la tradicional librería independiente “Rayuela”.
El viernes 22 de mayo a las 18 horas, Rayuela Libros de La Plata (Plaza Italia 187-Avenida 44 y Diagonal 77), será sede de la presentación de Atravesando la noche. 79 sueños y testimonio acerca del genocidio, una obra de Andrea Suárez Córica, publicada por Ediciones Corregidor. Acompañará a la autora Guillermina Chañi.
Andrea Suárez Córica convierte la memoria en narrativa, entrelazando lo personal y lo colectivo. A partir del asesinato de su madre, Luisa Marta Córica, a manos de la Triple A-CNU en 1975, la autora reconstruye una identidad fragmentada por el terrorismo de Estado.
Sanación frente a la ausencia
La reedición de este libro reúne 79 relatos oníricos, junto con testimonios, cartas y archivos que dialogan entre sí para dar forma a una bitácora de décadas de militancia, búsquedas de justicia y la labor de la agrupación HIJOS, de la que Suárez Córica fue fundadora.
El texto destaca el papel del arte y los objetos como herramientas de sanación frente a la ausencia, transformando el silencio familiar en relato público de memoria histórica.
Con una prosa íntima y conmovedora, estas páginas invitan a recorrer un proceso de resistencia afectiva que busca otorgar sentido al pasado y proteger el futuro de las nuevas generaciones.
La autora
Andrea Suárez Córica nació en La Plata en 1966. Artista visual, poeta, archivista, performer y ambientalista urbana. Cofundadora de la Agrupación HIJOS La Plata en 1995. Ha publicado libros de poemas y es autora de numerosos libros de artista.
Ha realizado más de 40 muestras individuales y colectivas y desde el Proyecto Arbórea, unas 70 expediciones urbanas. Cursó toda la carrera de Psicología (UNLP) sin llegar a recibirse. Su producción artística está fuertemente ligada a su biografía y ciertos intereses: caminar la ciudad, recolectar, nombrar, hacer de la memoria un material sensible, desarrollar una poética de los objetos, conceptualizar su propia práctica y forjar lazos afectivos.