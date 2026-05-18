“Atravesando la noche”: ficciones a medio siglo del golpe genocida

El viernes 22 de mayo a las 18 horas, Rayuela Libros de La Plata (Plaza Italia 187-Avenida 44 y Diagonal 77), será sede de la presentación de Atravesando la noche. 79 sueños y testimonio acerca del genocidio, una obra de Andrea Suárez Córica, publicada por Ediciones Corregidor. Acompañará a la autora Guillermina Chañi.

Andrea Suárez Córica convierte la memoria en narrativa, entrelazando lo personal y lo colectivo. A partir del asesinato de su madre, Luisa Marta Córica, a manos de la Triple A-CNU en 1975, la autora reconstruye una identidad fragmentada por el terrorismo de Estado.

Sanación frente a la ausencia

La reedición de este libro reúne 79 relatos oníricos, junto con testimonios, cartas y archivos que dialogan entre sí para dar forma a una bitácora de décadas de militancia, búsquedas de justicia y la labor de la agrupación HIJOS, de la que Suárez Córica fue fundadora.

El texto destaca el papel del arte y los objetos como herramientas de sanación frente a la ausencia, transformando el silencio familiar en relato público de memoria histórica.

Con una prosa íntima y conmovedora, estas páginas invitan a recorrer un proceso de resistencia afectiva que busca otorgar sentido al pasado y proteger el futuro de las nuevas generaciones.

La autora

Andrea Suárez Córica nació en La Plata en 1966. Artista visual, poeta, archivista, performer y ambientalista urbana. Cofundadora de la Agrupación HIJOS La Plata en 1995. Ha publicado libros de poemas y es autora de numerosos libros de artista.

Ha realizado más de 40 muestras individuales y colectivas y desde el Proyecto Arbórea, unas 70 expediciones urbanas. Cursó toda la carrera de Psicología (UNLP) sin llegar a recibirse. Su producción artística está fuertemente ligada a su biografía y ciertos intereses: caminar la ciudad, recolectar, nombrar, hacer de la memoria un material sensible, desarrollar una poética de los objetos, conceptualizar su propia práctica y forjar lazos afectivos.

