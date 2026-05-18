Autopista Perito Moreno: un hombre murió atropellado y el responsable escapó

Un hombre de 44 años murió este sábado luego de ser atropellado por una camioneta en la autopista Perito Moreno, a la altura del peaje de Parque Avellaneda, mientras que el conductor responsable escapó del lugar y es intensamente buscado.

El hecho ocurrió durante la mañana en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, cuando la víctima descendió de su vehículo para revisar un aparente desperfecto mecánico.

Según trascendió, en ese momento una camioneta embistió tanto al hombre como a un joven de 19 años que se encontraba cerca del auto detenido.

Personal del SAME acudió rápidamente al lugar y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar sobre la víctima, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio producto del fuerte impacto. Sin embargo, los médicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Por otra parte, el joven herido fue trasladado al Hospital Piñero con politraumatismos y permanece bajo atención médica.

Tras el choque, el conductor de la camioneta se dio a la fuga, por lo que efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Policía Científica desplegaron un operativo en la zona para realizar pericias y analizar imágenes de las cámaras de seguridad.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, el sistema Inteligente de Tránsito detectó que el vehículo implicado habría abandonado la autopista por la bajada de Alberdi. Ahora, los investigadores trabajan para identificar y localizar al responsable del hecho.