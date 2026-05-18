Interés general | 16 may 2026
Bienestar
Sorprendentes sahumerios para viajar a todo el mundo
“Cada ciudad tiene una energía única… y cada aroma te conecta con esa emoción”, reza el slogan del lanzamiento de Aromanza. Todos los detalles.
Aromanza volvió a sorprender con el lanzamiento de su colección “Ciudades” de “los mejores sahumerios del mundo”. La invitación es a “viajar sin moverte de tu casa”.
“Cada ciudad tiene una energía única… y cada aroma te conecta con esa emoción”, puntualizan desde la firma líder en producción de velas, sahumerios, difusores y productos aromáticos.
Río de Janeiro | a la Fiesta
Sol, música y alegría constante.
Un aroma vibrante que despierta los sentidos como un atardecer frente al mar.
Tulum | al Deseo
Naturaleza, calma y conexión interior.
Fresco y envolvente, como la brisa cálida del Caribe.
Buenos Aires | a la Pasión
Intenso, elegante y profundo.
Como un tango que se siente en el alma.
Milán | a la Elegancia
Sofisticado y moderno.
Un aroma refinado, como caminar entre luces y estilo.
París | al Amor
Suave, romántico y envolvente.
Como una noche iluminada junto a la Torre Eiffel.
Granada | al Encanto
Misterio, historia y belleza.
Un aroma cálido que invita a perderse en sus rincones.
Budapest | a la Belleza
Armonía y serenidad.
Como reflejos dorados sobre el agua al atardecer.
California | a la Libertad
Relajado, fresco y natural.
Como la brisa del océano y el espíritu libre.
San Francisco | a la Esperanza
Sueños, caminos y nuevos comienzos.
Un aroma que inspira y renueva.
El Cairo | a la Sabiduría
Profundo, cálido y místico.
Como la energía ancestral del desierto.
Jaipur | a la Realeza
Exótico, intenso y majestuoso.
Un viaje a lo sagrado y lo eterno.
Sidney | al Esplendor
Brillante, moderno y vibrante.
Como luces reflejadas sobre el agua al anochecer.
En suma, desde Aromanza aseveran que “no es solo un sahumerio… es una experiencia que transforma tu espacio”. E invitan: “¿A qué ciudad querés viajar hoy?”.