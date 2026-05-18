Recoleta: la mochila que escondía un botín de figuritas del Mundial 2026

Lo que parecía un simple hecho de inseguridad terminó con un hallazgo tan insólito como llamativo en pleno Recoleta: dos motochorros fueron detenidos mientras escapaban con 150 sobres de figuritas oficiales del Mundial 2026, un botín valuado en aproximadamente $700.000.

Todo comenzó cuando vecinos alertaron a la Policía de la Ciudad sobre dos hombres que habían robado una mochila y huían a gran velocidad en una moto sin patente. A partir de ese aviso se desplegó un operativo de seguimiento que terminó en la zona de avenida Pueyrredón y Beruti.

Allí, uno de los sospechosos intentó deshacerse del bolso arrojándolo entre autos estacionados, pero la maniobra no le sirvió de nada: fue reducido a los pocos metros por los efectivos.

Al abrir la mochila, los agentes se encontraron con el insólito cargamento de figuritas del Mundial 2026, además de dos teléfonos celulares que también habían sido sustraídos.

Los detenidos, de 31 y 32 años, ya contaban con antecedentes penales por distintos hechos delictivos, incluyendo causas vinculadas a drogas y otros delitos.

Pero el operativo no terminó ahí. En paralelo, las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) detectaron otro hecho similar en el barrio de Belgrano: un motochorro rompió la ventanilla de una camioneta en Pampa y Ramsay para robar una mochila y escapó rumbo a la autopista Lugones.

Tras un operativo cerrojo, la Policía logró interceptarlo a la altura de la calle Ombúes. El detenido, de 31 años, tenía un historial aún más extenso, con al menos 14 antecedentes por robos agravados, desobediencia y hasta homicidio culposo.

De esta manera, la jornada terminó con tres detenidos y varios objetos robados recuperados en distintos puntos de la Ciudad, en un operativo que llamó la atención tanto por la modalidad como por el curioso botín vinculado al furor mundialista.