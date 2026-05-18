Rosario Central en el Monumental: qué final le espera si elimina a River

River Plate y Rosario Central se enfrentan este sábado por la primera semifinal del Torneo Apertura 2026, en un partido que promete ser de alto voltaje en el estadio Monumental, desde las 19.30, con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

El cruce no solo define a un finalista, sino que también empieza a dibujar el camino hacia el título: el equipo que avance se enfrentará en la gran final a Argentinos Juniors o Belgrano, que disputan la otra semifinal.

En caso de que River logre imponerse, el equipo de Núñez irá por el trofeo el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba frente al ganador del duelo entre el Bicho y el Pirata.

Por el lado de Rosario Central, si el Canalla da el golpe en el Monumental, también accederá a la final en Córdoba con el mismo rival en espera.

El contexto suma tensión: ambos equipos llegan con un gran desgaste por el calendario apretado y con presentes muy distintos. River viene de hacerse fuerte de local en las instancias anteriores, mientras que Central llega con una campaña sólida y con figuras de peso como Ángel Di María, que se metió de lleno en la previa del partido.

Del otro lado del cuadro, Argentinos Juniors y Belgrano jugarán su semifinal el domingo en La Paternal, lo que terminará de completar el escenario de la definición del torneo.

En resumen, el cruce en el Monumental no solo define un finalista: también marca el posible camino hacia una final que ya se jugará en Córdoba y que promete un cierre a puro fútbol argentino.