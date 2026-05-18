Charly García volvió al Colón y hubo un momento que todos comentaron

El Teatro Colón vivió una de esas noches que quedan guardadas para siempre en la agenda cultural porteña. En el marco de la temporada 2026, Charly García y Julio Bocca compartieron palco y ovaciones durante la función de “La Consagración de la Primavera”, interpretada por el Ballet Estable.

El músico llegó especialmente para ver la obra coreografiada por Oscar Araiz, que este año celebra 60 años desde su estreno, y siguió toda la función desde un lugar privilegiado del Palco Bajo 11. Allí estuvo acompañado por Bocca y por la artista plástica y vestuarista Renata Schussheim, en una postal que rápidamente se volvió de las más comentadas del ámbito cultural.

Pero la noche no terminó con el telón. Una vez finalizada la función, Charly fue recibido con aplausos y luego bajó a los camarines del teatro, donde saludó personalmente a los integrantes del Ballet Estable. El gesto fue celebrado por la compañía, que además atraviesa un año especial por el centenario del cuerpo de danza del Colón.

La presencia del músico también despertó recuerdos dentro del propio Bocca, que históricamente mantuvo un vínculo artístico con el universo de Charly, especialmente desde proyectos donde se cruzaron la danza y el rock nacional.

En ese cruce de mundos, el Colón volvió a mostrar su costado más versátil: el de un escenario donde conviven la tradición académica con figuras centrales de la música popular argentina.

No es la primera vez que el teatro se cruza con el universo de García. En 2013, su obra “Líneas Paralelas, Artificio Imposible” llevó su repertorio a una experiencia escénica experimental, mientras que en 2021 el Colón fue parte del homenaje por sus 70 años, con un concierto encabezado por Fito Páez junto a la Orquesta Estable.

Esta vez, sin shows ni homenajes formales, el encuentro fue más simple y potente: arte, respeto y dos nombres pesados de la cultura argentina compartiendo una noche que ya queda en la historia del Colón.