Don Ramón en el subte B: la foto viral de Callao que divide opiniones

Una foto que nadie esperaba volvió a poner en tendencia a uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana: Don Ramón.

En las últimas horas se viralizó una imagen donde se lo ve al actor en la estación Callao de la Línea B del subte porteño, en lo que sería una de sus visitas a la Argentina. La postal generó un boom inmediato en redes sociales, con miles de usuarios comentando si se trata de una foto real o generada con inteligencia artificial.

El dato que sumó más impacto fue que la imagen fue compartida por su hijo, quien la publicó en Instagram con un mensaje donde asegura que podría tratarse de una toma inédita de una visita de su padre a Buenos Aires, posiblemente a principios de los años 80.

En su publicación, invitó a los seguidores a opinar y recordar al actor, que en vida fue ovacionado cada vez que visitó el país y que aún hoy mantiene una enorme base de fans en Argentina.

La foto muestra al personaje posando en el ingreso de la estación Callao, uno de los puntos más reconocibles de la red de subterráneos porteños, lo que hizo que la imagen explotara aún más entre usuarios locales.

Como suele pasar con este tipo de virales, el debate se dividió: algunos sostienen que es una postal auténtica de archivo, mientras que otros aseguran que se trata de una recreación digital.

Más allá de la duda, el fenómeno volvió a demostrar la vigencia del universo de “El Chavo del 8”, una serie que sigue generando nostalgia, memes y conversación constante en redes, incluso décadas después de su emisión original.

Real o no, la imagen logró algo claro: volver a poner a Don Ramón en el centro de la conversación digital.