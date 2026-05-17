City Bell celebró su 112° aniversario con propuestas para toda la familia

La Municipalidad de La Plata celebró este sábado el 112° aniversario de City Bell con una jornada llena de actividades para toda la familia en la plaza San Martín de la localidad.

El festejo estuvo encabezado por el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Carlos Bonicatto; el secretario general de la comuna, Norberto Gómez; el subsecretario de Centros Comunales, Lucio Denappole; y la delegada de City Bell, Liliana Vallejos. También contó con la presencia de instituciones, artistas y una gran cantidad de vecinos.

Sello local

Durante toda la tarde, el espacio verde de diagonal Urquiza y calle 467 fue escenario de una feria de emprendedores y un paseo gastronómico con los que el Municipio buscó promover la producción local y generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Además, hubo muestras de danzas, plástica y artes marciales, clases de zumba, presentaciones de coros, un encuentro de folclore, una carrera de patacleta para niños y un acto protocolar con izamiento de la bandera junto a autoridades, abanderados y escoltas escolares e institucionales.

La celebración también contó con el tradicional corte de torta, chocolate caliente para los presentes, el espectáculo para las infancias de La Bandina y los shows musicales de Ivana y la Auténti-K, el Dúo Citrina y Federico Moura, quien deslumbró a los presentes con un homenaje a Virus.