Hipertensión arterial: la enfermedad silenciosa que se puede prevenir

Consumimos a diario altos niveles de sal sin darnos cuenta. Lo que comemos, por lo general, es modificado con el agregado de azúcares, grasas, aditivos, conservantes, colorantes… y sal, afectando los niveles de sodio. Su ingesta en exceso puede provocar un aumento de la presión arterial y, eventualmente, derivar en hipertensión, una enfermedad crónica conocida como “silenciosa" porque a veces puede no presentar síntomas evidentes.

Para prevenirla se recomienda priorizar el consumo de comidas caseras y reducir los alimentos procesados, ya que estos suelen contener “sal oculta”. Además, es aconsejable reemplazar los condimentos industrializados por opciones naturales como canela, ajo, cebolla, orégano y perejil, debido a su efecto hipotensor.

“Alimentos como las galletas y la salsa de soja contienen sodio oculto”, señala Bárbara D’Angelis, licenciada en nutrición y profesora universitaria (), al tiempo que advierte que “los ultraprocesados se elaboran con materias primas refinadas y aditivos químicos cuyo objetivo es generar apetito y estimular el deseo de comer, además de incluir alto contenido de sal. Su consumo frecuente pude aumentar el riesgo de hipertensión”.

Por lo tanto, para prevenir y controlar la hipertensión, la profesional recomienda realizar una dieta fresca en frutas y verduras, alta en DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) con alimentos fuente de potasio, magnesio y fibra, frutas, verduras, granos enteros, lácteos, proteínas, grasas saludables.

“Los alimentos ricos en potasio, favorecen la relajación de los vasos sanguíneos. Además, la remolacha contiene nitratos que el organismo conviene en óxido nítrico, una sustancia que ayuda a bajar la presión arterial sistólica (aquella que corresponde al valor más alto)”, explica la profesional.

Asimismo, precisa que “los pistachos contienen potasio y magnesio. Los porotos y las lentejas aportan potasio, la fibra soluble e insoluble ayuda a reducir los niveles de colesterol y favorecer el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento. Además, contribuye al mantenimiento de un peso saludable, un factor clave para evitar la presión alta”.

“Las proteínas vegetales contienen nutrientes que ayudan a disminuir la presión diastólica (la que corresponde al valor más bajo), al igual que el yogur. Por su parte, los pescados de mar contienen omega-3, que favorece la circulación sanguínea”, completa.

Del mismo modo, resulta fundamental realizar actividad física, mantener un peso saludable y evitar el tabaco. “Es importante implementar estrategias prácticas para potenciar el ejercicio físico, tales como bajarse unas paradas antes del colectivo y caminar, realizar actividades de estiramiento durante 20 minutos por la mañana al levantarse, elegir tomar las escaleras en vez del ascensor”, asevera la médica.

La importancia de la consulta a tiempo

La hipertensión arterial es conocida como una “enfermedad silenciosa”, porque a veces no presenta síntomas o sus manifestaciones pueden confundirse con otro tipo de malestar, como el dolor de cabeza, los mareos, zumbidos, náuseas o visión borrosa, entre otros.

Resulta clave realizar los chequeos médicos correspondientes para detectar a tiempo cualquier anomalía, incluso silenciosa. También es fundamental hacer una consulta personalizada con un profesional de la salud, ya que cada organismo presenta características y necesidades particulares.