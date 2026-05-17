Fórmula 1, una pasión argentina

Quizás el regreso con gloria de la Fórmula 1 haya sido un fenómeno global, impulsado por cambios radicales en la categoría y por el suceso de la serie Drive to Survive, pero que aquí se cruza con la irrupción de un personaje extraordinario como Franco Colapinto, que se codea en el podio de la gran estirpe de pilotos argentinos, en el que Juan Manuel Fangio y Carlos Alberto Reutemann tienen lugares asegurados.

📕 Franco ya tiene mi libro!. “F1 una pasión Argentina”. Orgullo total. Recuerden que el sábado 9 de mayo a las 20.30 lo presento en la Feria del Libro!. @FranColapinto @puenteadrian #vamosnene #miamigp #telemetricof1 pic.twitter.com/6qdgKBH2wd — TELEMETRICO | Adrian Puente F1 - Oficial - (@TelemetricoF1) April 30, 2026

Pocas voces están más autorizadas para contar esta verdadera pasión nacional que Adrián Puente, quien muchos años antes de patentar el grito de guerra “¡Vamos, Nene!” (desde que él mismo era un nene, como relata en el comienzo del libro) viene acumulando saber, pasión y datos, y que desde su marca registrada, Telemétrico, comunica como nadie las alternativas de la categoría.

En este libro vibrante se puede encontrar la precisa y amigable mirada del autor sobre los grandes pilotos, los circuitos, las anécdotas, las rarezas, las páginas felices y las trágicas, el altar nacional y también el presente y el futuro de una F1 que este 2026 trae modificaciones de todo tipo, empezando por un piloto argentino que participa en la temporada desde el primer día.

Como dice Adrián: “Ahora aparece Franco Colapinto, como piloto titular de un equipo de F1. Una conexión directa con la genealogía más noble de la Fórmula 1, una puerta que no se abría para un piloto argentino desde hacía décadas”.

El autor

Adrián Puente (Buenos Aires, 1970) es ante todo periodista, pero más específicamente dedicado a los deportes y más específicamente aún, al día a día de la Fórmula 1. Se lo puede ver en Telefé y en Fox Sports, pero brilla especialmente en su espacio propio, Telemétrico, verdadera biblia multiplataforma (Fox Sports, YouTube, redes sociales y web) para los amantes del automovilismo.

GRACIAS TELEMETRICOS!.



Copamos la Feria del Libro. Récord de asistencia para la presentación de mi libro “F1 una Pasión Argentina”. @Planetadelibros @ferialibro_ba @puenteadrian #telemetricof1 pic.twitter.com/gPbdSBQMnW — TELEMETRICO | Adrian Puente F1 - Oficial - (@TelemetricoF1) May 10, 2026

Es justo decir que fue fan de la F1 antes de ser periodista, que una cosa llevó a la otra, y que a una larga carrera profesional le agregó en los últimos tiempos ser la voz de un fervor: el fanatismo masivo por Franco Colapinto, que encontró en su grito de “¡Vamos, Nene!” el mejor aliento imaginable.