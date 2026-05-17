“Formosa es una dictadura”: Paoltroni acelera en el Senado el pedido de intervención federal contra Insfrán

En una avanzada política de alto voltaje institucional, el senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, confirmó que ya tomó estado parlamentario el proyecto de intervención federal de Formosa y anticipó que el próximo martes se realizará una exposición pública en el Senado para fundamentar la iniciativa contra la administración de Gildo Insfrán.

En diálogo con ANDigital, el legislador sostuvo que la provincia norteña atraviesa una “situación calamitosa” y acusó al mandatario formoseño de haber concentrado “todo el poder” durante más de cuatro décadas.

Las condiciones para la intervención federal de Formosa están dadas. El 19 de mayo, en el Congreso de la Nación, los formoseños van a dar testimonio de cómo es vivir bajo el régimen de Insfrán. pic.twitter.com/njrX27tvw0 — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) May 8, 2026

“El proyecto ya fue presentado en el Senado y tiene giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales. El martes, a las 17 horas, vamos a exponer en el Salón Azul junto al constitucionalista Daniel Sabsay y ocho ciudadanos formoseños que fueron víctimas de distintas violaciones de derechos”, explicó.

Según detalló, el planteo se apoya en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que habilita la intervención federal cuando una provincia no garantiza la forma republicana de gobierno.

¿Feudo?

“En Formosa no existe división de poderes ni alternancia. La Corte Suprema ya sostuvo que la provincia no respeta el sistema republicano. Acá una sola persona concentra todo el poder desde hace 40 años”, disparó.

Paoltroni calificó al esquema político provincial como “un feudo” y directamente habló de “dictadura”.

“No existe la República. Acá no impera la ley, sino lo que ordena una sola persona. Es una autocracia”, enfatizó.

En esa línea, recordó los cuestionamientos judiciales sobre las reelecciones indefinidas de Insfrán y afirmó que el fallo de la Corte Suprema dejó en evidencia la ilegitimidad institucional del modelo formoseño.

Respecto de la situación social y económica, describió un panorama de extrema dependencia estatal. “Han destruido el aparato productivo para generar dependencia total de la provincia y de los municipios. No hay sector privado fuerte, todo depende de los recursos de la coparticipación federal”, aseguró.

El senador también apuntó contra las trabas para la inversión agropecuaria y denunció que el Gobierno provincial bloquea permisos productivos y mantiene gran parte del territorio bajo dominio fiscal sin otorgar títulos de propiedad.

“Así se frena cualquier posibilidad de desarrollo. Formosa tiene un enorme potencial agrícola, pero nadie invierte donde no hay garantías jurídicas”, lamentó.

Además, denunció represalias políticas y “violencia institucional” contra sectores privados vinculados a la actividad ganadera.

“Usan todo el peso del Estado para estorbar y perjudicar. Disfrutan de hacer eso”, afirmó.

La viabilidad del pedido

Sobre las posibilidades concretas de avanzar con la intervención federal, Paoltroni señaló que el objetivo inmediato es “que los senadores tomen conocimiento pleno de la situación institucional de Formosa” antes de una eventual votación en el recinto.

“El proceso requiere 37 votos en el Senado y 129 en Diputados. Los números están. Después será el presidente quien deba designar al interventor para restablecer el sistema republicano”, indicó.

Consultado por la posición del presidente Javier Milei frente al tema, sostuvo que el mandatario “es profundamente republicano” y consideró que sus ideas son incompatibles con “cualquier sistema socialista o comunista”.

El enriquecimiento de Manuel Adorni

En el tramo final de la entrevista, Paoltroni también opinó sobre la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y cuestionó la demora en la presentación de su declaración jurada patrimonial.

“Me parece un abuso de confianza hacia el presidente. Todos los funcionarios estamos obligados a presentar la declaración jurada y no está bien tomarse todo el tiempo del mundo”, sostuvo.

A su vez, advirtió que la situación genera desgaste político para el Gobierno nacional y marcó diferencias con la estrategia comunicacional libertaria respecto de la prensa.

“Me da la sensación de que siempre están buscando un enemigo y ahora el enemigo somos el 95 % de los periodistas. Eso no lo comparto en absoluto”, concluyó.