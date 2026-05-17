Un perro desfiguró a un nene de 5 años en San Vicente y denuncian que el hospital “minimizó” las heridas

Un dramático episodio sacudió a San Vicente donde un niño de apenas 5 años de edad fue brutalmente atacado por un perro dentro de su propia casa, hecho que generó indignación no solo por la violencia del ataque, sino también por la presunta mala atención médica inicial que la familia denunció haber recibido.

El ataque ocurrió el pasado miércoles 13 de mayo alrededor de las 14.30 horas adentro de la vivienda ubicada en el mencionado distrito del Conurbano bonaerense sudoeste, a donde el animal ingresó.

Un ataque feroz en su propia casa

Según relató la madre del menor, el animal ingresó a la vivienda y atacó directamente al niño, mordiéndolo en el rostro: “Tenía toda la cara llena de sangre y no podía abrir el ojo”, contó la mujer, aún conmocionada.

En un intento desesperado por salvar a su hijo, se arrojó sobre el perro para lograr separarlo. El menor sufrió graves heridas faciales y una lesión que comprometió uno de sus globos oculares.

Tras el ataque, la madre llevó de urgencia al niño al Hospital Zonal General de Agudos “Dr. Ramón Carrillo”, donde asegura que la atención fue deficiente y que no se dimensionó la gravedad del cuadro.

“Para ellos no tenía nada. Solo le dieron algo para el dolor y me decían que era el susto y la hinchazón”, denunció.

Según su testimonio, en ese momento no le aplicaron ni indicaron la vacuna antirrábica; no activaron ningún protocolo por mordedura de animal; no fue evaluado por especialistas, y pese a que seguía sangrando del ojo, lo dejaron en observación.

Diagnóstico urgente y cirugía

Ante la falta de respuestas, la madre decidió retirar al niño por sus propios medios y trasladarlo a la Clínica Privada de Ojos Santa Lucía, en La Plata.

Allí detectaron de inmediato una lesión ocular interna y ordenaron su traslado urgente al Hospital “Ricardo Gutiérrez”, también en la capital bonaerense y especializado en oftalmología, donde fue intervenido quirúrgicamente.

“Gracias a Dios no perdió la visión”, expresó la madre, aunque el niño continúa con controles médicos y tratamiento.

Denuncias y reclamos

La familia sostiene que el perro que protagonizó el ataque suele permanecer en una remisería cercana al hospital y que ya habría intentado agredir a otras personas.

En ese marco, adelantaron que realizarán la denuncia formal y pedirán la intervención de Zoonosis de la Municipalidad de San Vicente, cuya presencia en las calles brilla por su ausencia, para evitar nuevos episodios.

“Quiero que esto se haga viral para que no vuelva a pasarle a nadie más”, concluyó la madre.

El caso generó fuerte repercusión y reabre el debate sobre la responsabilidad en el control de animales potencialmente peligrosos, así como los protocolos de atención médica ante este tipo de emergencias.

