Tini Stoessel en Salta: el mensaje sobre acoso que emocionó a miles

Tini Stoessel protagonizó uno de los momentos más emotivos de su gira “Futttura” durante el recital que dio este fin de semana en Salta. En medio del show, la artista hizo una pausa, se mostró visiblemente conmovida y habló frente a miles de fanáticas sobre el acoso y la violencia que viven muchas mujeres todos los días.

El estadio quedó completamente en silencio mientras Tini intentaba contener las lágrimas y compartía una reflexión que rápidamente empezó a circular en redes sociales.

#TiniStoessel🎤 “No tengan miedo de hablar”



Tini Stoessel se emocionó durante su show en Salta y dejó un fuerte mensaje sobre el acoso y la violencia hacia las mujeres.



💬 El momento se volvió viral en redes.



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“Anímense a hablar, anímense a contar con alguien”, expresó desde el escenario, en un mensaje que apuntó directamente a las mujeres que atraviesan situaciones de miedo o violencia y muchas veces no se animan a denunciar.

La cantante también habló de algo cotidiano pero muy presente para muchas jóvenes: la necesidad de avisar que llegaron bien a sus casas o el miedo constante en distintos ámbitos de la vida diaria.

“Qué injustas muchas cosas… sentir esa inseguridad todo el tiempo”, dijo durante el recital, mientras el público la escuchaba con atención total.

En otro tramo del mensaje, remarcó la importancia de acompañarse entre mujeres y no naturalizar situaciones incómodas o violentas. “No las dejen pasar”, insistió.

El momento se volvió viral casi de inmediato en TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios destacaron tanto la emoción genuina de la artista como el impacto que tiene su voz entre adolescentes y jóvenes.

Muchos fanáticos también se mostraron preocupados por el nivel de angustia con el que Tini habló sobre el tema, aunque valoraron que utilice sus recitales para visibilizar situaciones que atraviesan millones de mujeres.

La gira “Futttura” continúa recorriendo distintas ciudades del país y viene mostrando una faceta más sensible y personal de la cantante, que en los últimos meses también habló públicamente sobre salud mental, presión mediática y experiencias difíciles dentro de la industria artística.