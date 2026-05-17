Martin Garrix en el Movistar Arena: hits, fuego y un homenaje a Avicii

Martin Garrix volvió a encontrarse con el público argentino y transformó el Movistar Arena en una verdadera fiesta electrónica. Con localidades agotadas, el DJ presentó su “Americas Tour” en un show que combinó hits, visuales impactantes, fuego, humo y uno de los momentos más emotivos de la noche: un homenaje a Avicii.

Desde temprano, el estadio empezó a calentarse con los sets de Cocho, Mar Monzón y Lulu Matheou, mientras que Julián Jordan, amigo y colega de Garrix, fue el encargado de levantar todavía más la energía antes de la salida del protagonista principal.

Cerca de las 22, Garrix apareció en escena y el Arena explotó. El DJ abrió con “Catharina”, uno de sus lanzamientos más personales, y desde ahí no frenó más. El público respondió saltando, cantando y armando pogos incluso en sectores con butacas.

Uno de los momentos más fuertes llegó con “Animals”, el hit que marcó un antes y un después en la carrera del neerlandés y que convirtió el estadio en un verdadero festival electrónico. También sonaron clásicos como “Gravity”, “Forbidden Voices”, “Tremor”, “Byte” y “In The Name Of Love”.

El despliegue visual fue otro de los grandes protagonistas de la noche. Pantallas gigantes, juegos de luces sincronizados, fuego en distintos puntos del escenario y efectos de humo acompañaron cada tema y elevaron la experiencia del show.

Pero sin dudas, uno de los instantes más emotivos fue cuando Garrix interpretó “Waiting For Love” como homenaje a Avicii. El estadio acompañó el momento con celulares encendidos y una ovación que hizo vibrar el recinto.

Además, durante más de dos horas también hubo espacio para mezclas inesperadas y versiones de temas icónicos como “A Sky Full of Stars”, de Coldplay, que terminó de coronar una noche cargada de emoción y energía.

Con este recital, Martin Garrix volvió a demostrar el fuerte vínculo que mantiene con el público argentino y dejó claro por qué sigue siendo una de las figuras más importantes de la escena electrónica mundial.