Lunes muy frío en Buenos Aires: mínima de 2°C y jornada estable

El inicio de la semana estará dominado por una masa de aire polar que provocará un fuerte descenso de temperatura en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando una de las jornadas más frías del año.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este lunes 18 de mayo una mínima cercana a los 2°C y una máxima de 16°C, con cielo despejado durante gran parte del día.

En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el frío será intenso durante la mañana, con una leve mejora térmica hacia la tarde gracias a la presencia del sol.

El panorama se mantendrá estable en los próximos días, sin lluvias y con escasa nubosidad en la región, según el organismo nacional.

Ante este escenario, se recomienda extremar cuidados durante las primeras horas del día y la noche, cuando las temperaturas serán más bajas en todo el AMBA.