Milei defendió a Espert y exigió “odiar más a los periodistas”

El presidente de la Nación, Javier Milei, reivindicó la figura del exdiputado José Luis Espert, al dar cuenta que la justicia de Estados Unidos “declaró la inocencia” del financista de su campaña, Fred Machado, en el cargo de narcotráfico, aunque evitó decir que eso es parte de un acuerdo en el que se declara culpable de lavado y estafa.

La reputación de Espert

A través de un posteo titulado “periodistas de mierda (95%)”, el líder libertario expresó que “a José Luis Espert le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”.

“Durante semanas lo ensuciaron, lo difamaron y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”, anexó.

PERIODISTAS DE MIERDA (95%)



A José Luis Espert le DESTRUYERON la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME.



Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin… — Javier Milei (@JMilei) May 17, 2026

“Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, dijo de forma sesgada.

Así las cosas, disparó: “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”.

Fin de la carrera política

“Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, prosiguió Milei.

“¿Y todo por qué? Por miserables. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta”, sumó.

Odio presidencial

En tanto, consignó que “muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir disculpas públicas. Pero todos sabemos que no lo van a hacer, porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar. Y si surgiera el milagro de que algunos lo hicieran, no veríamos ni un décimo del tiempo empleado en pedirle disculpas con respecto al tiempo empleado en arruinarle la vida”.

“Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas. Con José Luis Espert, siempre del lado de la verdad y de la libertad ¡Viva la libertad carajo!”, remató.