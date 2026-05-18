Avenidas, distribuidores y rutas: obras históricas para La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de Autopistas de Buenos Aires S. A. (AUBASA), José Ramón Arteaga, firmaron un convenio de cooperación mutua con el fin de avanzar con la ejecución de obras de infraestructura clave en la ciudad.

Las intervenciones incluyen la rehabilitación integral del distribuidor diagonal 74, el nuevo distribuidor en la Ruta provincial N° 2 y la avenida 520 y la repavimentación y duplicación de la calzada en la Ruta provincial N° 36, entre otras.

“Estas son obras trascendentales para el desarrollo histórico de La Plata y de toda la región capital porque no solo mejoran la conectividad y la infraestructura, sino que aportan mayor seguridad y mejores condiciones de circulación para miles de vecinos”, expresó Alak.

En tanto, Arteaga expresó su agradecimiento al gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Katopodis y reconoció “a todos los intendentes, sobre todo a quien conduce la capital de la provincia, Julio Alak, que es la única ciudad que tiene conexión con todas las trazas que interviene la autopista en términos de concesión”.

La rúbrica tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal y contó con la presencia del concejal Sergio Resa, el diputado provincial Juan Malpeli y el subcoordinador general operativo de AUBASA, Juan Bonfiglio.

Rehabilitación integral del distribuidor diagonal 74

Como parte del plan se llevará adelante la rehabilitación integral del distribuidor diagonal 74, infraestructura vial estratégica que conecta a La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Autopista Buenos Aires–La Plata, además de vincularla con la ciudad de Ensenada.

Las intervenciones proyectadas tienen por objetivo mejorar la capacidad estructural de los pavimentos, optimizar la funcionalidad del distribuidor y reforzar las condiciones de seguridad vial, garantizando la continuidad de la circulación durante la ejecución de los trabajos.

Las tareas de mayor relevancia incluyen la rehabilitación de pavimentos asfálticos, intervenciones en pavimentos de hormigón, el tratamiento de juntas, mejoras en la seguridad vial, señalización y trabajos complementarios, como la renovación del sistema de iluminación y el acondicionamiento de banquinas, entre otros.

Nuevo distribuidor en Ruta 2 y avenida 520

El proyecto también contempla la obra del distribuidor de tránsito en el empalme de Ruta provincial N° 2 y Ruta provincial N° 13 (avenida 520), que consiste en un alto nivel con una longitud aproximada de 1.600 metros.

La intervención busca mejorar las condiciones de transitabilidad, accesibilidad y condiciones hidráulicas del sector, dando respuesta a la demanda de los usuarios con confort y agilidad, posibilitando viajes más seguros, el transporte de producción de manera más eficiente y la mejora de la conectividad entre distintas localidades reduciendo tiempos de espera.

Repavimentación y duplicación de calzada en Ruta 36

A su vez, el plan incluye la repavimentación y duplicación de calzada de la Ruta provincial N° 36 entre la Ruta provincial N° 2 y la avenida 66, uno de los tramos del camino con mayores índices de siniestralidad de la provincia de Buenos Aires.

Los sectores comprendidos en este sector se emplazan en una zona de característica suburbana con uso comercial, residencial y servicios, constituyendo una de las principales vías de infraestructura del partido, con un tránsito medio anual de 10 mil vehículos.

Las tareas incluyen la repavimentación y duplicación de la calzada principal, la pavimentación de banquinas, retomes en las intersecciones con 420 y 475, pasarelas peatonales, barandas, señalización y dársenas para transporte público, entre otras.

Nueva conexión entre la Autopista y City Bell

El plan abarca el acceso a City Bell desde la Autopista Buenos Aires–La Plata, una intervención clave que fortalecerá la conectividad entre la autopista y el Camino Parque Centenario, optimizando la circulación vehicular y la seguridad vial.

La obra contempla la construcción de nuevos distribuidores a distinto nivel, puentes, viaductos y calzadas pavimentadas, permitiendo un acceso directo, fluido y seguro a City Bell y mejorando la integración entre los principales corredores viales de la región.

Con esta obra se busca mejorar la conectividad urbana y regional, reducir los tiempos de viaje, aumentar la seguridad vial, ordenar los flujos de tránsito, acompañar el crecimiento urbano de la localidad del norte platense y potenciar el desarrollo económico de la región.

Distribuidor en 520 y conexión con Autopista

Cabe recordar que Aubasa también ejecutó el nuevo distribuidor vial de la avenida 520 (Ruta Provincial N° 13) y su conexión directa con la Autopista Buenos Aires–La Plata, uno de los corredores viales más importantes de la provincia de Buenos Aires, que vincula la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Gran La Plata y el sur del área metropolitana.

La intervención tuvo por objetivo optimizar la accesibilidad a la La Plata y mejorar la distribución de los flujos vehiculares hacia el Mercado Regional, el polo petroquímico, las rutas provinciales N° 2 y N° 36, además de descomprimir el tránsito del acceso existente por diagonal 74, fortaleciendo la conectividad regional.

Las tareas de mayor relevancia incluyeron la ejecución de la obra básica del distribuidor, la construcción del puente sobre la autopista, la pavimentación de la autopista, obras hidráulicas, conexiones urbanas y trabajos complementarios, como la colocación de nueva iluminación y una pasarela peatonal, entre otros.