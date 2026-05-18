lunes 18 de mayo de 2026 - Edición Nº4440

Policiales y Judiciales | 18 may 2026

Insólito

Caballo-chorros en Miramar: robaron un kiosco y huyeron al galope

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad. El episodio ocurrió en un comercio ubicado en la continuidad de la peatonal de la ciudad balnearia.

Inusual golpe.
TAGS: ROBO, CABALLO, INSEGURIDAD, MIRAMAR

Un insólito episodio de inseguridad se registró en la ciudad de Miramar, donde dos delincuentes ingresaron a robar a un maxikiosco montados a caballo y quedaron filmados por las cámaras de seguridad del comercio.

El hecho ocurrió en un local ubicado en la esquina de calles 21 y 36, continuidad de la peatonal de la localidad balnearia.

Un atraco particular

Según se pudo observar en las imágenes, los ladrones llegaron cabalgando hasta la puerta del comercio y actuaron con absoluta tranquilidad.

Una vez dentro del maxikiosco, los sujetos tomaron distintas mercaderías y escaparon rápidamente del lugar sin descender de los animales.

La secuencia quedó completamente registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el comercio y las imágenes comenzaron a circular rápidamente entre vecinos y en redes sociales debido a lo inusual de la modalidad utilizada.

Hasta el momento no trascendió oficialmente el monto de lo robado ni si los autores fueron identificados. El episodio generó sorpresa e indignación entre comerciantes y vecinos de la zona céntrica de Miramar, quienes remarcaron la particularidad del robo y reclamaron mayores medidas de seguridad.

Más Noticias