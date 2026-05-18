Caballo-chorros en Miramar: robaron un kiosco y huyeron al galope

Un insólito episodio de inseguridad se registró en la ciudad de Miramar, donde dos delincuentes ingresaron a robar a un maxikiosco montados a caballo y quedaron filmados por las cámaras de seguridad del comercio.

El hecho ocurrió en un local ubicado en la esquina de calles 21 y 36, continuidad de la peatonal de la localidad balnearia.

Un atraco particular

Según se pudo observar en las imágenes, los ladrones llegaron cabalgando hasta la puerta del comercio y actuaron con absoluta tranquilidad.

#Inseguridad 🐎🚨 “Caballo chorros” en Miramar: robaron un kiosco y huyeron a caballo



Un insólito robo ocurrió en plena ciudad balnearia y quedó registrado por cámaras de seguridad.



📌 Los delincuentes escaparon montados a caballo

📌 El asalto ocurrió en un kiosco de Miramar

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Una vez dentro del maxikiosco, los sujetos tomaron distintas mercaderías y escaparon rápidamente del lugar sin descender de los animales.

La secuencia quedó completamente registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el comercio y las imágenes comenzaron a circular rápidamente entre vecinos y en redes sociales debido a lo inusual de la modalidad utilizada.

Hasta el momento no trascendió oficialmente el monto de lo robado ni si los autores fueron identificados. El episodio generó sorpresa e indignación entre comerciantes y vecinos de la zona céntrica de Miramar, quienes remarcaron la particularidad del robo y reclamaron mayores medidas de seguridad.