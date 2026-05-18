Policiales y Judiciales | 18 may 2026
Insólito
Caballo-chorros en Miramar: robaron un kiosco y huyeron al galope
Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad. El episodio ocurrió en un comercio ubicado en la continuidad de la peatonal de la ciudad balnearia.
Un insólito episodio de inseguridad se registró en la ciudad de Miramar, donde dos delincuentes ingresaron a robar a un maxikiosco montados a caballo y quedaron filmados por las cámaras de seguridad del comercio.
El hecho ocurrió en un local ubicado en la esquina de calles 21 y 36, continuidad de la peatonal de la localidad balnearia.
Un atraco particular
Según se pudo observar en las imágenes, los ladrones llegaron cabalgando hasta la puerta del comercio y actuaron con absoluta tranquilidad.
#Inseguridad 🐎🚨 “Caballo chorros” en Miramar: robaron un kiosco y huyeron a caballo— ANDigital (@ANDigitalOK) May 18, 2026
Un insólito robo ocurrió en plena ciudad balnearia y quedó registrado por cámaras de seguridad.
📌 Los delincuentes escaparon montados a caballo
📌 El asalto ocurrió en un kiosco de Miramar
📌… pic.twitter.com/Lhk8TdgGwC
Una vez dentro del maxikiosco, los sujetos tomaron distintas mercaderías y escaparon rápidamente del lugar sin descender de los animales.
La secuencia quedó completamente registrada por las cámaras de seguridad instaladas en el comercio y las imágenes comenzaron a circular rápidamente entre vecinos y en redes sociales debido a lo inusual de la modalidad utilizada.
Hasta el momento no trascendió oficialmente el monto de lo robado ni si los autores fueron identificados. El episodio generó sorpresa e indignación entre comerciantes y vecinos de la zona céntrica de Miramar, quienes remarcaron la particularidad del robo y reclamaron mayores medidas de seguridad.