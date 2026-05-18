¿Qué se necesita para sacar un seguro de caución?

Mudarse no empieza el día que se entregan las llaves. Empieza mucho antes, cuando aparecen las condiciones del contrato y uno descubre que, además del alquiler, hay un requisito que suele definirlo todo: la garantía. No siempre es sencillo resolverlo. Y ahí es donde aparecen preguntas que hasta hace poco no eran tan comunes.

¿Qué alternativa tengo si no tengo garante propietario?¿Qué documentación me van a pedir? ¿Es difícil que lo aprueben?

Las respuestas existen, aunque no siempre están explicadas con claridad.

¿Qué es un seguro de caución y para qué sirve?

Un seguro de caución funciona como garantía contractual. En lugar de presentar una propiedad de un tercero como respaldo, interviene una aseguradora que garantiza el cumplimiento de las obligaciones del inquilino.

En el caso de un seguro de caución, la compañía se compromete a cubrir al propietario si el inquilino incumple con el pago del alquiler u otros conceptos incluidos en el contrato. Luego, la aseguradora gestiona el recupero con el tomador del seguro.

No se trata de un préstamo ni de un adelanto de dinero. Es una cobertura frente a un eventual incumplimiento. Para el propietario, implica certeza de cobro. Para el inquilino, la posibilidad de alquilar sin depender de un garante tradicional.

¿Qué cubre exactamente una póliza de caución?

Una de las dudas más frecuentes es qué incluye realmente la cobertura. En líneas generales, las pólizas suelen contemplar:

• Alquiler impago

• Expensas ordinarias

• Impuestos y tasas vinculadas al contrato

• Servicios adeudados

• En algunos casos, ocupación indebida o sustitución del depósito

No todas las compañías ofrecen el mismo alcance, por eso conviene revisar el detalle. Algunas incluyen coberturas adicionales sin costo extra, como protección contra incendio durante un período determinado. Otras amplían el alcance a gastos legales.

La clave está en entender que la póliza protege el contrato, no solo el alquiler mensual.

¿Qué requisitos se necesitan para sacar un seguro de caución?

Otra pregunta habitual es si el trámite es complejo o requiere demasiados papeles. En la práctica, el eje está en demostrar ingresos formales.

Si sos empleado en relación de dependencia, normalmente se solicitan los últimos recibos de sueldo y una antigüedad mínima laboral. Si sos monotributista, constancia de inscripción y facturación reciente. En el caso de responsables inscriptos, suele requerirse certificación de ingresos firmada por contador.

Además, deberás presentar un borrador del contrato o una reserva donde figure el monto del alquiler y los gastos asociados. Esa información permite verificar algo central: que el alquiler no supere cierto porcentaje de tus ingresos, que generalmente ronda el 30%.

Si tus ingresos individuales no alcanzan, es posible sumar un avalista con ingresos comprobables. Ese avalista no necesita ser propietario, pero sí debe cumplir con los criterios de evaluación.

¿Se puede sacar un seguro de caución online?

Sí, hoy es posible gestionar un seguro de caución completamente online, sin trámites presenciales ni presentación de documentación física en oficinas.

La digitalización transformó un proceso que antes podía resultar lento en una gestión mucho más directa. Desde la cotización hasta la emisión de la póliza, todo puede resolverse a distancia, siempre que la información cargada sea consistente.

En el caso del seguro de caución para alquiler de Hipotecario Seguros, el trámite está diseñado para realizarse íntegramente de manera digital. Para iniciar la solicitud, se requieren datos básicos del inquilino. No es obligatorio presentar un garante propietario ni adjuntar documentación adicional, más allá de la necesaria para la evaluación financiera.

El circuito online suele organizarse en etapas claras:

1. Cotización inmediata a través de un formulario web

2. Selección del plan según el tipo de cobertura

3. Evaluación de la situación financiera

4. Carga definitiva de los datos

5. Firma digital del contrato de seguro

6. Pago y emisión de la póliza

Si la relación entre el alquiler y los ingresos supera el porcentaje habitual que exigen las aseguradoras —generalmente cercano al 30 por ciento— puede incorporarse un avalista con ingresos comprobables para reforzar la solicitud.

Cuando la garantía deja de ser una barrera

Durante mucho tiempo, el obstáculo no era el alquiler en sí, sino la posibilidad de garantizarlo. La falta de un garante propietario solía dejar afuera a personas con ingresos formales y capacidad de pago, pero sin respaldo inmobiliario.

El seguro de caución modificó esa lógica. No elimina las obligaciones del contrato ni simplifica las responsabilidades, pero sí amplía el acceso. Permite que el análisis se centre en la solvencia real del inquilino y no en el patrimonio de un tercero.