El impacto de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal más allá de los síntomas

Por Raquel Analía González (*)

La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) comprende un grupo de patologías crónicas que incluyen la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa y la colitis pendiente de clasificar. Se caracteriza por una inflamación persistente del tracto digestivo, cuya causa aún no está completamente definida, y por un curso clínico fluctuante, con períodos de brotes y remisiones.

Los síntomas más comunes son diarrea (a veces con sangre), urgencia evacuatoria, dolor abdominal, pérdida de peso y fatiga. Algunas personas pueden presentar manifestaciones fuera del intestino, como compromiso articular, dermatológico u ocular.

Señales a tener muy en cuenta

Señales como sangrado en las heces, diarrea persistente, dolor abdominal recurrente, fiebre sin causa aparente o pérdida de peso involuntaria requieren una consulta médica. En niños y adolescentes, el retraso del crecimiento también constituye un signo de alerta.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la integración de la evaluación clínica con estudios de laboratorio, métodos de imágenes, endoscopía y biopsias. Este abordaje permite diferenciar entre las distintas formas de la enfermedad y determinar su extensión y severidad. Su aparición y evolución están influenciadas por la interacción entre predisposición genética, factores ambientales, la microbiota intestinal y una respuesta inmunológica alterada.

Tratamiento

Actualmente existen diversas opciones terapéuticas orientadas a controlar la inflamación, aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Entre ellas se incluyen terapias biológicas y pequeñas moléculas. En situaciones específicas puede ser necesaria la cirugía. El enfoque moderno busca no solo tratar los brotes, sino también modificar el curso de la enfermedad.

Impacto multidimensional

La EII puede impactar la calidad de vida debido a la imprevisibilidad de los síntomas, la urgencia evacuatoria y la fatiga, con repercusiones en la vida social, laboral y emocional. Por eso, el seguimiento médico periódico es fundamental: permite ajustar tratamientos, detectar complicaciones de manera temprana, evaluar la actividad inflamatoria y prevenir recaídas.

El control sostenido y el acceso a información confiable son claves para que quienes viven con EII puedan transitar la enfermedad con mayor seguridad y bienestar.



(*) Integrante del Instituto de Enfermedades Digestivas del Hospital Alemán (MN 113926).