Francos se anotó para 2027: “Hay una esperanza de seguir haciendo política”

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, abrió la puerta para ser candidato por La Libertad Avanza el año que viene y en ese sentido subrayó que “para los que amamos la política y que nos hemos dedicado, por supuesto que siempre se espera poder seguir haciendo política en el país y dar lo que uno puede”.

De todas maneras, no confirmó si se presentaría en Provincia o en la Ciudad. “Si me ves hablando de lo subterráneo en los próximos días, quiere decir que voy a estar jugando en la ciudad. Si me ves hablando de los problemas del Conurbano, capaz que estoy jugando en la provincia”, deslizó.

¿Puja Milei-Bullrich?

Consultado por LN+ sobre las supuestas desavenencias entre el presidente Javier Milei y la jefa del bloque oficialista en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, el dirigente puso paños fríos: “Ella tiene su personalidad política y el presidente también. A veces coincidirán y a veces tendrán diferencias, como es lógico”.

Confianza

En otro orden, puso de relieve al RIGI como herramienta para atraer capital con reglas claras. “Nadie confiaba en la Argentina. Entonces hubo que decirle al mundo: ‘estamos cambiando las reglas de juego de nuestro país’”, enfatizó y también ponderó el rol de Vaca Muerta, pues “esto es lo que va a revolucionar el país”.

💬 "El RIGI se estableció como una ley porque no había confianza en la Argentina"



🔵 @GAFrancosOk analizó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y señaló la falta de previsibilidad que arrastraba el país.



📺 Lo viste en Comunidad de Negocios pic.twitter.com/BICMuADIj7 — La Nación Más (@lanacionmas) May 18, 2026

El enriquecimiento de Manuel Adorni

En cuanto a este intrincado tema para La Libertad Avanza, el exministro coordinador se pronunció evasivo: “Hemos hablado tanto de este tema”.

“Lo que tengo claro es que el que manda, el que fija el rumbo, el que lidera el gobierno es el presidente”, matizó.