Cómo evaluar un departamento usado antes de comprar

Durante años, gran parte del mercado inmobiliario empujó una idea bastante clara: lo nuevo era mejor. Edificios con amenities, unidades compactas y desarrollos modernos dominaron la conversación mientras muchas propiedades antiguas quedaban asociadas a problemas de mantenimiento, expensas elevadas o distribuciones fuera de época.

Sin embargo, en los últimos meses empezó a verse un movimiento distinto. Con más oferta de usados, precios estabilizados y compradores mucho más analíticos, ciertos departamentos clásicos volvieron a ganar atractivo. Especialmente aquellos ubicados en barrios consolidados, con buena calidad constructiva y características difíciles de replicar en proyectos actuales.

La búsqueda ya no pasa solamente por metros cuadrados. Hoy aparecen otras variables: luz natural, silencio, flexibilidad de ambientes, calidad de materiales y costos reales de mantenimiento.

El valor de una buena estructura volvió a pesar

Muchos edificios construidos hace varias décadas tienen algo que gran parte de los desarrollos recientes perdió: proporciones generosas. Techos altos, ambientes amplios, ventanas grandes y materiales nobles siguen siendo diferenciales difíciles de reemplazar.

Eso no significa que cualquier propiedad antigua conserve valor automáticamente. De hecho, ahí aparece una de las principales diferencias que hoy observa el mercado: algunos edificios envejecen bien y otros simplemente envejecen.

La calidad del mantenimiento se volvió determinante. Fachadas deterioradas, instalaciones viejas o consorcios desordenados pueden impactar mucho más que la antigüedad en sí misma.

Por eso, antes de evaluar terminaciones o decoración, muchos compradores empiezan mirando el edificio completo. El estado de los ascensores, las terrazas, los balcones y los espacios comunes suele funcionar como un indicador bastante preciso de cómo se administró la propiedad a lo largo del tiempo.

El home office cambió la manera de mirar un departamento

La pandemia modificó hábitos que todavía siguen influyendo en el mercado. Ambientes que antes parecían secundarios pasaron a tener otro valor y ciertas distribuciones tradicionales empezaron a sentirse incómodas para la vida cotidiana actual.

Hoy muchos compradores priorizan unidades con buena entrada de luz, ventilación cruzada y espacios que puedan adaptarse fácilmente a un escritorio o área de trabajo. En cambio, algunos layouts más rígidos empezaron a perder atractivo, incluso en propiedades grandes.

También cambió la percepción sobre el ruido. Calles demasiado transitadas o departamentos con mala aislación acústica generan más rechazo que hace algunos años, especialmente entre quienes trabajan parte de la semana desde sus casas.

Dentro del universo de departamentos en venta en Recoleta, por ejemplo, las propiedades ubicadas sobre calles más silenciosas y con buena orientación suelen sostener mejor la demanda que aquellas expuestas permanentemente al tránsito o al movimiento comercial intenso.

Expensas altas ya no se naturalizan

Durante mucho tiempo, ciertos compradores aceptaban expensas elevadas como parte inevitable de vivir en edificios premium. Hoy la lógica es distinta.

Con costos de mantenimiento cada vez más observados, muchas personas empezaron a analizar con más detalle qué están pagando realmente. Amenities poco utilizados, estructuras sobredimensionadas o servicios innecesarios dejaron de verse automáticamente como un diferencial.

Incluso algunos edificios antiguos recuperaron competitividad justamente porque ofrecen menos espacios comunes costosos y una estructura de gastos más simple.

En paralelo, también creció la atención sobre el fondo de reserva y el estado financiero del consorcio. Una propiedad puede parecer atractiva a primera vista, pero si el edificio arrastra obras postergadas o conflictos administrativos, el escenario cambia rápidamente.

El barrio ya no alcanza por sí solo

Durante años, vivir en determinados barrios funcionaba casi como garantía automática de valorización. Hoy el análisis es bastante más fino.

Incluso dentro de zonas consolidadas conviven microclimas muy distintos: cuadras silenciosas y residenciales, avenidas con alto tránsito, sectores más turísticos o áreas con fuerte actividad comercial.

Eso impacta directamente en la experiencia cotidiana y también en la liquidez futura de la propiedad.

Por esa razón, muchos compradores ya no toman decisiones únicamente por reputación histórica del barrio. Empiezan a observar dinámicas más específicas: circulación peatonal, horarios de movimiento, accesos, ruido y calidad del entorno inmediato.

Un comprador mucho más analítico

El mercado de usados sigue ofreciendo oportunidades interesantes, pero el proceso de compra se volvió bastante más racional que hace algunos años.

Hoy la decisión rara vez pasa solo por enamorarse de una propiedad. También implica evaluar cuánto costará sostenerla, qué margen de adaptación tiene y cómo puede evolucionar su valor en el tiempo.

