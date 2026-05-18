La Ciudad festeja los 90 años del Obelisco, el corazón de Buenos Aires

En el marco del 90º aniversario de la inauguración del Obelisco, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a vecinos y turistas a disfrutar de un evento único que tendrá al histórico monumento como protagonista. Este encuentro, que se extenderá desde las 19 hasta las 2 de la mañana, celebrará uno de los símbolos más representativos de la cultura argentina.

“Festejamos los 90 años del Obelisco porque es el símbolo porteño de la capital global que construimos día a día, el destino para miles de visitantes, nacionales y extranjeros, que vienen a vivir una experiencia, a conocer y disfrutar. Cultura, entretenimiento, deportes, gastronomía, hotelería, todo suma y atrapa en la enorme oferta de la ciudad más linda del mundo”, expresó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La Noche del Obelisco: 90 años

Tendrá lugar el sábado 23 de mayo y combinará tecnología, música en vivo e intervenciones artísticas. Además, para complementar la experiencia, habrá una edición especial de Corrientes 24 horas, en el marco del programa BA 24 Horas, que consistirá en intervenciones culturales, música en vivo, artistas itinerantes, lecturas y activaciones culturales inspiradas en distintas décadas de la historia porteña, además de la extensión del horario de las líneas B, C y D de subte.

En este marco, Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, expresó que “el Obelisco es mucho más que un monumento. Es un símbolo de Buenos Aires y un punto de encuentro para miles de vecinos y turistas. Este evento es una oportunidad ideal para redescubrir la Ciudad a través de su historia en una propuesta que pone en valor nuestra identidad”.

Los hits del evento

Se destaca un espectáculo de mapping 3D sobre el Obelisco, que repasará su historia y el vínculo del monumento con la Ciudad a lo largo de los últimos 90 años. El show, que comenzarà a las 21 y a las 23 horas, estará sincronizado con las presentaciones musicales de la Orquesta Mahler en vivo. Además, 90 vecinos y turistas podrán subir al Obelisco para celebrar las nueve décadas del monumento desde la cima.

Por otro lado, en Avenida Corrientes, entre Callao y Cerrito, se desplegará un corredor que ofrecerá intervenciones culturales, música en vivo, artistas itinerantes, lecturas y activaciones inspiradas en distintas décadas de la historia porteña.

Además, restaurantes icónicos, pizzerías emblemáticas, rooftops, bares notables y otros locales gastronómicos ubicados en el área comprendida entre Avenida de Mayo, Avenida Córdoba, Avenida Leandro N. Alem y Avenida Callao ofrecerán menús a precios promocionales y extenderán su horario, consolidando el posicionamiento de la Ciudad como uno de los polos de entretenimiento más importantes del mundo.

“Eventos como La Noche del Obelisco muestran el enorme potencial que tiene Buenos Aires para que porteños y turistas disfruten de la vida nocturna de la Ciudad. Cada propuesta que activa el espacio público impulsa el desarrollo económico, fortalece la actividad gastronómica, comercial y turística, y genera más visitantes y más oportunidades en la ciudad más linda del mundo”, manifestó Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad

Además, la Casa de la Cultura presentará una charla especial sobre el Obelisco y su vínculo con la historia de la fotografía. El encuentro propondrá un recorrido visual por distintas décadas y miradas fotográficas, desde su construcción en 1936 hasta la actualidad, analizando cómo las imágenes ayudaron a construir la identidad visual de la Ciudad. La charla estará a cargo del especialista Diego Guerra y se realizará el sábado 23 de mayo a las 16 horas en la Casa de la Cultura (Avenida de Mayo 575), con entrada libre y sin costo.

El Obelisco, protagonista del turismo en Buenos Aires

En noviembre de 2025, Buenos Aires inauguró la Experiencia Obelisco, una propuesta que busca poner en valor uno de los monumentos más emblemáticos y ofrecer una nueva forma de redescubrir el destino- Esta iniciativa incluyó la instalación de un ascensor y un mirador en la cima del Obelisco, que permite obtener vistas inigualables de la Ciudad desde más de 67 metros de altura.

La experiencia, que ya fue disfrutada por más de 30 mil vecinos y turistas, inicia con un tramo de ocho escalones que conduce al ascensor, el cual asciende hasta los 55 metros y a partir de ahí, una escalera caracol de 35 escalones permite el acceso al mirador. De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires se consolida entre las grandes capitales del mundo que ofrecen vistas panorámicas desde sus monumentos emblemáticos.

Símbolo y parte fundamental de la historia de Buenos Aires

El Obelisco, construido en el lugar en el que se izó la bandera nacional por primera vez en la Ciudad, se inauguró el 23 de mayo de 1936 en homenaje a los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires. Este proyecto fue ideado por el arquitecto tucumano Alberto Prebisch, uno de los principales exponentes del modernismo argentino y autor también del vecino Teatro Gran Rex.

Ubicado estratégicamente en la intersección de la Avenida 9 de Julio y la Calle Corrientes, dos de las arterias más importantes de Buenos Aires, el monumento tiene una altura de 67,5 metros y una base de 6,8 metros por lado.

El Obelisco es un ícono por el cual gente de todo el mundo reconoce a la Ciudad; con el correr de los años, se ha convertido en un histórico punto de encuentro para actos y celebraciones significativas por parte de los argentinos.