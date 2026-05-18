Necochea: playas y naturaleza a seis horas de Buenos Aires

Hay destinos que funcionan solo en verano. Necochea no es uno de ellos. La ciudad, ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, combina mar, bosque, río y termas en un mismo mapa, algo poco habitual incluso dentro de la Costa Atlántica. A unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, pero también bien conectada con distintos puntos del país, mantiene un ritmo que cambia según la estación sin perder atractivo.

Con playas extensas, uno de los parques urbanos más grandes del país y un puerto activo que le da identidad propia, Necochea ofrece alternativas tanto para quien busca descanso como para el que necesita movimiento. Esta guía reúne lo más relevante para organizar el viaje en cualquier momento del año.

¿Dónde queda Necochea?

Necochea se encuentra a poco más de 120 kilómetros al sur de Mar del Plata y a unas seis horas por ruta desde Buenos Aires. Se puede acceder en auto a través de la Autovía 2 y rutas provinciales en buen estado. También existen servicios regulares de micro desde distintas ciudades del país.

Una alternativa frecuente es viajar con Plusmar, que opera trayectos directos hacia la Terminal de Ómnibus de Necochea, con servicios semicama y cama. El recorrido permite descansar durante la noche o simplemente evitar manejar largas distancias.

Antes de definir la fecha conviene revisar los horarios y precios disponibles según temporada, ya que fuera del verano suele haber mayor flexibilidad y tarifas más convenientes. Esa planificación previa permite ajustar el presupuesto y elegir el horario que mejor se adapte al itinerario.

Para quienes evalúan combinar destinos, Necochea también puede integrarse con una visita a Quequén, su ciudad vecina del otro lado del río, conectada por el Puente Dardo Rocha y el tradicional Puente Colgante.

Playas amplias y con espacio real

El rasgo más distintivo de Necochea es la amplitud de sus playas. No se trata solo de extensión en kilómetros, sino del ancho de la franja de arena, que en algunos sectores supera ampliamente los 200 metros. Eso se traduce en algo concreto para el visitante: incluso en temporada alta hay margen para instalarse sin sensación de aglomeración.

Las playas principales se extienden desde el Puerto Quequén hasta la zona del Parque Eólico. En verano funcionan balnearios con servicios completos, carpas, vestuarios y propuestas gastronómicas. En otoño e invierno, en cambio, el paisaje cambia de registro. El viento se vuelve protagonista, el mar adquiere tonalidades más oscuras y las caminatas por la orilla reemplazan al bronceado.

Las playas del sur, conocidas como Las Grutas, ofrecen un entorno diferente. Allí las formaciones rocosas y pequeños acantilados marcan la escena. Es una zona buscada por quienes practican surf o kitesurf y también por quienes prefieren sectores menos urbanos.

Del otro lado del río, Quequén presenta un perfil todavía más tranquilo. Sus playas son más agrestes y en determinados momentos de marea baja pueden verse restos de antiguos naufragios. La Bahía de los Vientos es uno de los puntos más fotografiados.

Parque Miguel Lillo y Lago de los Cisnes

Si hay un espacio que explica por qué Necochea no depende exclusivamente del verano es el Parque Miguel Lillo. Con unas 640 hectáreas, funciona como pulmón verde y como escenario de múltiples actividades durante todo el año.

Dentro del parque se puede caminar, correr, andar en bicicleta o simplemente sentarse bajo los pinos. También hay sectores con fogones, espacios gastronómicos, un anfiteatro y el Museo de Ciencias Naturales.

Uno de los puntos más visitados es el Lago de los Cisnes. El acceso es libre y en su interior se pueden alquilar botes a pedal para recorrer el espejo de agua. Para quienes viajan con chicos, hay juegos, tirolesa y el tradicional tren del parque, que realiza un circuito interno de unos 30 minutos atravesando distintas áreas forestadas.

En otoño el parque adquiere otro carácter. El bosque se vuelve más silencioso y las actividades se concentran en caminatas largas y picnics más breves. Es recomendable llevar ropa cómoda y algo de abrigo, incluso si el día parece templado.

El puerto y la escollera

El Puerto Quequén no es solo un punto logístico sino también una experiencia urbana. La escollera, conocida por los locales como la Esco, permite caminar mar adentro mientras se observa la entrada y salida de barcos.

En el inicio del espigón suele verse una colonia de lobos marinos descansando sobre las estructuras. No se trata de un zoológico ni de una exhibición armada para turistas, sino de animales en su entorno natural.

Al atardecer, la vista frontal de la ciudad y el encuentro entre el Río Quequén y el mar generan una postal distinta en cada estación. En días nublados, el Paseo Puerto Gardella ofrece una alternativa gastronómica con foodtrucks y locales que funcionan tanto al mediodía como por la noche.

Río Quequén y actividades al aire libre

El Río Quequén, cuyo nombre proviene de la palabra araucana que alude a barrancas altas, atraviesa el paisaje con saltos y sectores de vegetación abundante. A lo largo de su costa hay clubes y espacios donde se practican actividades náuticas como kayak, canotaje y esquí acuático.

En las cercanías también se encuentran Las Cascadas, un área ideal para pasar el día al aire libre, organizar un picnic y desconectarse del circuito más urbano. Está a unos 16 kilómetros del centro y suele visitarse en cualquier época del año.

Para quienes buscan algo diferente, el Médano Blanco se impone como uno de los miradores naturales más llamativos de la zona. Con casi 100 metros sobre el nivel del mar, permite realizar sandboard o recorridos en vehículos 4x4. También existe un complejo termal en las inmediaciones, con propuestas de spa y baños termales que funcionan durante todo el año.

Consejos prácticos para el viaje

Conviene llevar calzado cómodo si se planean caminatas por el parque o por la escollera. En cualquier época es recomendable incluir un abrigo liviano, incluso en verano, debido a la variabilidad del viento costero.

Al momento de comprar los pasajes, hacerlo con anticipación permite acceder a mejores opciones. Para simplificar la gestión desde el celular, descargá la App Android de Central de Pasajes, empresa líder en venta online de pasajes en micro, y organizá el traslado sin pasar por la terminal.

Necochea no se resume en una postal de verano. En otoño el bosque respira distinto, en invierno el puerto adquiere otra textura y en primavera el parque vuelve a llenarse de bicicletas. La ciudad cambia, pero el equilibrio entre naturaleza y escala urbana permanece.