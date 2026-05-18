El corazón de Patricio Rey vuelve a La Plata: Skay en Atenas

Luego de varios años de espera, el legendario guitarrista Skay Beilinson, miembro fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se presenta en La Plata, la ciudad donde todo comenzó. Lo hará junto a su banda, Los Fakires, el sábado 25 de julio en el Estadio Atenas (Avenida 13 entre 58 y 59).

Las entradas ya están a la venta por sistema Livepass y en la boletería del Teatro Ópera (58 entre 10 y 11), con la posibilidad de acceder a cuatro cuotas sin interés comprando con tarjetas del Banco Provincia.

Skay, es uno de los guitarristas, compositores y cantantes más importantes del rock argentino. Con un amplio repertorio como solista junto a su banda Los Fakires, sigue cautivando a su público fiel e imprimiendo una nueva página en el rock nacional, reafirmando su lugar como uno de los músicos más influyentes de nuestro país.

El artista continúa generando nuevas emociones en sus seguidores en cada lanzamiento. El más reciente, Nube de paso, fue lanzado en el día de su cumpleaños.

Sólido camino solista

Skay lanzó su primer disco solista en 2002, A través del Mar de los Sargazos, el cual está conformado por canciones que fueron quedando afuera de los discos de los Redondos.

Con Daniel Colombres, Claudio Quartero, Oscar Reyna (guitarra) y Javier Lecumberry (teclados) avanzó sobre Talismán (2004), una placa de once temas de su autoría y un track, “Boggart Blues”, compuesto a dúo con Claudio Kleiman. En “Presagio” participa la cantante lírica Eva Faludi.

En 2007 lanzó su tercer álbum, llamado La Marca de Caín. La banda fue rebautizada como Skay y los Seguidores de la Diosa Kali, con modificaciones en el grupo original: Daniel Colombres deja el puesto de baterista y es reemplazado por Mauricio Espíndola.

En 2010 salió a la venta su cuarto álbum, ¿Dónde vas?, integrado por once canciones.

En el año 2012 la banda pasa a llamarse Skay y Los Fakires y está integrada, además de Skay, por Oscar Reyna en guitarra, Claudio Quartero en bajo, Javier Lecumberry en teclados y ‘Topo’ Espíndola en batería.

En el 2013 con la nueva formación graba La luna hueca, su quinto trabajo discográfico y en 2016 editó su sexto álbum como solista llamado El Engranaje de Cristal.

En agosto de 2019 sale a la luz su séptimo álbum En el corazón del laberinto y el penúltimo trabajo de la banda es Espejismos, editado en 2023, un compilado de diez canciones, con singles lanzados anteriormente.

