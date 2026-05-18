Tragedia en La Plata: un niño de 12 años falleció tras sufrir un cuadro febril y ordenaron la autopsia

La justicia platense busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de un menor de 12 años, quien ingresó sin signos vitales durante la mañana del último domingo al Hospital San Roque de Gonnet. Por el hecho, la fiscalía en turno tomó intervención inmediata y solicitó la realización de una operación de autopsia para determinar los motivos del deceso.

Tras recibir la alerta sobre el ingreso del niño al centro de salud ubicado en las calles 508 y 19, efectivos de la comisaría 13ª de La Plata se desplazaron al lugar para iniciar las primeras actuaciones e identificar a la víctima, cuyas iniciales trascendieron como C.R., con domicilio en la zona norte de la ciudad.

Los detalles del parte policial y la atención médica

Según consta en el parte policial, el menor llegó a la guardia médica del nosocomio en estado de “paro cardiorrespiratorio, con rigidez y coloración violácea en labios". El informe preliminar de las autoridades de salud detalló además que el cuerpo del menor no presentaba "signos de traumatismos externos” a simple vista.

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales médicos iniciaron de inmediato maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar. A pesar de los esfuerzos del equipo de emergencias por revertir la situación, las tareas resultaron negativas y se constató el fallecimiento.

El relato de la madre ante los investigadores

En el marco de las primeras declaraciones testimoniales recogidas por los investigadores del caso, la madre de la víctima relató las horas previas al trágico desenlace. Según su testimonio, el nene de 12 años había presentado un cuadro de fiebre durante la noche anterior, motivo por el cual le suministraron medicación antifebril.

Ya entrada la mañana del domingo, al ingresar a su habitación, la mujer lo encontró completamente inconsciente en la cama. Ante la desesperación, la familia decidió trasladarlo de inmediato en un vehículo particular hacia el hospital de Gonnet. La progenitora también ratificó ante las autoridades que su hijo no padecía enfermedades previas ni registraba antecedentes de alergias médicas.

La causa judicial quedó radicada en la UFI N° 15 de La Plata, desde donde se coordinan las pericias correspondientes. El expediente fue caratulado preventivamente como "averiguación de causales de muerte", a la espera de los resultados de la necropsia que permitan determinar con precisión científica qué provocó el fallecimiento del menor.