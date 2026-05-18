Seguridad: multiplicaron los operativos policiales de saturación en Longchamps, Glew y Claypole

El Municipio de Almirante Brown intensificó las medidas de seguridad vial y prevención del delito en la zona sur del Conurbano. Durante el último fin de semana, diversas fuerzas de la Policía Bonaerense llevaron a cabo nuevos operativos de saturación policial de carácter preventivo y rotativo, concentrándose en barrios estratégicos de las localidades de Longchamps, Glew y Claypole.

Los procedimientos, que forman parte de una planificación regular en todo el partido, contaron con un fuerte despliegue logístico que incluyó la participación de patrulleros, motos de alta cilindrada y efectivos a pie organizados en binomios. Las tareas principales consistieron en controles vehiculares, patrullajes dinámicos y saturación de zonas con alta circulación.

Coordinación de fuerzas especiales en Almirante Brown

El despliegue de las fuerzas de seguridad pública en territorio bonaerense implicó la coordinación de cuerpos especializados de la provincia. De los operativos preventivos formaron parte de manera simultánea:

La Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI)

El Grupo de Apoyo Departamental (GAD)

El Grupo de Prevención Motorizada (GPM)

Las Unidades de Policía de Prevención Local (UPPL)

Personal de la Policía de Seguridad y agentes viales del Municipio.

Una parte sustancial de los efectivos y móviles afectados a estos recorridos de control partieron desde la nueva Base Policial en el barrio Santa Ana de Glew, una dependencia estratégica inaugurada recientemente por el gobernador Axel Kicillof y el intendente local, Mariano Cascallares.

Tecnología aplicada a la prevención del delito

En el marco de las acciones preventivas, las autoridades locales destacaron la importancia de complementar el patrullaje en calle con herramientas tecnológicas de monitoreo urbano. Al respecto, el jefe comunal Mariano Cascallares remarcó que el distrito continúa sumando infraestructura para el cuidado de los vecinos.

Actualmente, la red de prevención comunitaria del Municipio cuenta con más de 2.000 cámaras de seguridad, tótems de monitoreo en la vía pública, Paradas Seguras, Alarmas Comunitarias y Corredores Escolares Seguros. Asimismo, se destacó la ampliación del sistema lumínico con tecnología LED y el alcance de la aplicación móvil de emergencias "Brown Previene", una plataforma tecnológica que ya es utilizada por más de 50 mil usuarios en la región.