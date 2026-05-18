“Axel o Milei”: los afiches que aparecieron en CABA y el Conurbano bonaerense

La vía pública de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense amaneció este lunes con un despliegue de cartelería que plantea un escenario electoral anticipado. Miles de afiches con la frase "Axel o Milei" fueron pegados en las principales avenidas, nodos de transporte y accesos clave del área metropolitana, proyectando una disputa directa hacia las elecciones presidenciales de 2027.

La campaña callejera, que no cuenta con la firma explícita de ningún partido o agrupación política en el papel, es atribuida al espacio "La Patria es el Otro", la organización que conduce el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque.

El diseño de los carteles prescinde de imágenes y se centra exclusivamente en los nombres del gobernador Axel Kicillof y del presidente Javier Milei, delineando una confrontación directa entre ambas figuras.

Ubicación y despliegue de la cartelería

Los afiches fueron distribuidos de manera coordinada durante las últimas horas del domingo y las primeras de este lunes. Los puntos con mayor concentración de carteles incluyen:

Accesos a CABA: Bajadas de autopistas, la avenida General Paz y las inmediaciones de los centros de transbordo ferroviario.

Gran Buenos Aires: Puntos de alta circulación peatonal y vehicular en distritos de la primera y la tercera sección electoral, como La Matanza, Lomas de Zamora y Quilmes.

Este tipo de intervenciones en el espacio público busca instalar una agenda de discusión concreta en los centros urbanos con mayor peso demográfico del país, concentrando la atención en el territorio bonaerense.

La lógica de la simplificación electoral

Al proponer la disyuntiva "Axel o Milei", la campaña busca simplificar el mapa político nacional en dos opciones principales. Quienes impulsan la movida intentan delimitar el debate público a un esquema binario, reduciendo el peso de otras alternativas intermedias, partidos provinciales o sectores dialoguistas dentro del Congreso de la Nación.

"El objetivo de la cartelería es fijar una posición nítida frente a la administración central", señalaron fuentes ligadas al armado territorial de la provincia.

De esta manera, la estrategia busca que la figura de Kicillof concentre la representación de los sectores opuestos a las medidas económicas de La Libertad Avanza, colocándolo en una posición de paridad discursiva con el jefe de Estado nacional.

Un esquema funcional para ambos lados

La instalación de este duelo cerrado resulta de utilidad metodológica para los laboratorios políticos de ambas administraciones. Para el esquema del gobernador bonaerense, situarse como el contrincante directo de Javier Milei le otorga una visibilidad nacional inmediata. Por el lado del Gobierno nacional, confrontar con el mandatario provincial les permite personificar el modelo económico e ideológico que la narrativa oficialista busca contrastar.

Los afiches ya modificaron el paisaje urbano del Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Con esta campaña, el peronismo bonaerense da el primer paso visible en el espacio público para encauzar la discusión hacia un escenario binario de cara al recambio institucional de 2027.

La respuesta de Casa Rosada

En la Casa Rosada sostienen que la aparición de los afiches con la consigna "Axel o Milei" este lunes 18 de mayo de 2026 "les conviene". Consideran que una eventual candidatura presidencial de Axel Kicillof favorece su estrategia electoral al simplificar la disputa en dos modelos opuestos.