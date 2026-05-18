El proyecto de ley de Kicillof para regular a Uber, Rappi y PedidosYa

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó un fuerte avance en la regulación del empleo tecnológico. El gobernador Axel Kicillof presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para regular de forma integral a los trabajadores de plataformas digitales de reparto y transporte, como Rappi, PedidosYa y Uber.

La iniciativa, cuyos detalles técnicos fueron articulados por el ministro de Trabajo provincial, Walter Correa, apunta a establecer un "piso de derechos" y condiciones de dignidad laboral para los más de 80.000 repartidores y choferes que operan actualmente en el territorio de la provincia.

Los ejes centrales del proyecto de ley para plataformas digitales

El texto de la normativa enviada a la Legislatura propone formalizar la actividad y garantizar condiciones mínimas de seguridad, salud y transparencia mediante los siguientes puntos clave:

Padrón Oficial: Se crea un registro obligatorio de trabajadores y empresas para transparentar el sector y generar estadísticas reales sobre ingresos, horarios y horas trabajadas.

Seguridad tecnológica: Se lanzará una aplicación integrada a la plataforma provincial MiPBA , que contará con un botón de pánico conectado de forma directa con la policía y otro botón para emergencias médicas en la vía pública.

Seguros y cobertura médica: Las empresas propietarias de las aplicaciones deberán contratar, exclusivamente a su cargo, seguros por accidentes personales, invalidez y muerte, además de garantizar cobertura de salud de forma obligatoria durante las jornadas de trabajo.

Transparencia de algoritmos: Obliga a las plataformas a informar cómo funcionan los sistemas y algoritmos que asignan los pedidos y calculan los pagos, buscando evitar de este modo las arbitrariedades o penalizaciones injustificadas.

Infraestructura urbana: Promueve la creación de paradores en conjunto con los distintos municipios bonaerenses, los cuales deberán contar con baños, agua potable y lugares seguros para resguardar las herramientas de trabajo.

Beneficios con el Banco Provincia: Se prevén convenios con la banca pública bonaerense para ofrecer líneas de descuentos en la compra de repuestos, neumáticos y elementos de seguridad vial.

El choque de modelos con la reforma laboral nacional

La propuesta impulsada por la administración de Axel Kicillof surge en abierta contraposición y como un desafío directo a la reforma laboral nacional sancionada a principios de este año, la cual categoriza a los repartidores y conductores de aplicaciones bajo la figura de "prestadores independientes".

Al respecto, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, fundamentó la necesidad de avanzar con la legislación provincial al señalar que "el empleo en plataformas presenta nuevos desafíos laborales que nos convocan a repensar las dinámicas del mundo del trabajo", diferenciando la posición de La Plata de las políticas de desregulación vigentes en el plano federal. Las próximas semanas serán clave en la Legislatura para medir el termómetro político y el nivel de consenso que tendrá este proyecto entre los distintos bloques.