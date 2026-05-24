Rabiosa interna libertaria: Santiago Caputo dice que se irá cuando Milei “lo disponga”

En plena escalada de tensión interna en el Gobierno, con el foco puesto en el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, la polémica no decrece.

A través de un posteo publicado en la red social X, el asesor fue categórico con su alineamiento: “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”.

“Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei”, enfatizó Caputo.

Además, dijo que le “importa poquísimo quién se ofende en el proceso”.

Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quien se ofende en el proceso. Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras… — Santi C. (@slcaputo) May 18, 2026

“Mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez ¡Gracias por su atención!”, concluyó el integrante del Triángulo de Hierro.