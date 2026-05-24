domingo 24 de mayo de 2026 - Edición Nº4446

Política | 19 may 2026

Casa Rosada

Rabiosa interna libertaria: Santiago Caputo dice que se irá cuando Milei “lo disponga”

El principal asesor presidencial utilizó sus redes sociales para enviar un encendido mensaje de fidelidad a su líder. También reveló algo que le importa “poquísimo”.

Santiago Caputo.
TAGS: LA LIBERTAD AVANZA, MARTIN MENEM, SANTIAGO CAPUTO

En plena escalada de tensión interna en el Gobierno, con el foco puesto en el principal asesor presidencial, Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, la polémica no decrece.

A través de un posteo publicado en la red social X, el asesor fue categórico con su alineamiento: “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”.

“Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei”, enfatizó Caputo.

Además, dijo que le “importa poquísimo quién se ofende en el proceso”.

“Mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez ¡Gracias por su atención!”, concluyó el integrante del Triángulo de Hierro.

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