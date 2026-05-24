Ajuste libertario: se acabó la frontera de “dolor tolerable” para la mayoría de la población

Una reciente encuesta de Giacobbe Consultores puso el foco en las consecuencias del ajuste del Gobierno, marcando un creciente descontento con la situación económica, situación reflejada además con la caída libre en la imagen del presidente Javier Milei.

Derrumbe de Milei

La imagen negativa del jefe de Estado es del 53,9 %, en tanto que la positiva alcanza apenas al 35,9 %, siendo que supo ostentar un 58,7 % en mayo del 2024. De todas maneras, aunque enflaquecidas, sus cifras le alcanzan para superar a la imagen del gobernador bonaerense, Axel Kicillof (34,1 %).

Milei conserva 35.9% de imagen positiva. Este mes se muestra estable, frente al mes anterior que había caído 7%. Tiene 54% de negativa, que son ocho puntos más que aquellos que no lo votaron en 2daV del 2023. pic.twitter.com/hN0cPm9Wlq — Jorge Giacobbe (@JorgeGiacobbe) May 18, 2026

Por su parte, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, logra el mejor guarismo positivo, con un 39,7%, aunque tiene un elevado rechazo a su figura (49,7 %).

Quien obtiene un buen número es la diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, Myriam Bregman (31,9 %), superando a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (27,9 %).

#Encuesta Aquí tienen el resto de las imágenes de actores principales de la política. Lean detenidamente así empiezan a saltar las fichas. pic.twitter.com/xTjzu8odOf — Jorge Giacobbe (@JorgeGiacobbe) May 18, 2026

Y más atrás quedan dos dirigentes que volvieron a la palestra principal en los últimos días, Victoria Villarruel (16,9 %), abonada a la interna libertaria, y el expresidente, Mauricio Macri (16,5 %), quien rearma el PRO de cara a 2027.

Penurias económicas

Ante la consulta “¿Cuánto tiempo creés que podés resistir la actual situación económica?”, las respuestas fueron lapidarias.

El 41,9 % de los consultados ya no pueden resistir “nada”, el 15,1 % tiene resto para 6 meses; el 8,2 un año y el 3,5 % dos años.

A la hora de definir al liberalismo con una palabra, los encuestados hicieron tallar conceptos enfrentados como “pobreza”; “libertad”; “delincuentes”; “esperanza”; “corrupción” y “progreso”, entre otros.

Y para definir al progresismo, picó en punta “avance” por sobre “decadencia” y también tuvieron lugar palabras como “futuro”; “basura”; “igualdad” y corrupción”.



