Murió la PyME número 25.000 en la Argentina de Milei: protesta sobre la General Paz

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una protesta este miércoles 20 con cortes en la Avenida General Paz a la altura de San Martín ante el cierre de la PyME número 25 mil durante la gestión de Javier Milei. Son 17 meses consecutivos de reducción de firmas registradas en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), siendo una caída más pronunciada incluso que en la pandemia.

“En términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia, ha sido más letal que el Covid. Durante la pandemia cerraron poco más de 14 mil empresas, y con este Gobierno ya se fundieron más de 25.000”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional. La protesta será a partir de las 10 en Avenida General Paz y 25 de Mayo, partido de San Martín (provincia de Buenos Aires).

“En la pandemia se perdieron 140 mil puestos de trabajo y solamente en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil puestos de empleo registrados, y la capacidad industrial instalada durante la pandemia rondaba entre el 55 y el 60 por ciento, y ahora es menor al 50 por ciento. El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro”, agregó el referente estatal.

Así las cosas, puso de relieve que “tenemos que empezar a pensar en el día después de Milei sabiendo que nos van a dejar tierra arrasada. Por estos días, el Gobierno atraviesa una crisis grave y nosotros debemos seguir en la calle para ponerle fin a tanto sufrimiento de la gente”.

El dato surge de la comparación entre los registros de noviembre de 2023 y marzo de 2026, según la información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La marcha del miércoles

Además, la movilización contará con la participación de distintas organizaciones sindicales, entidades públicas y educativas, referentes políticos y vinculados al sector, distintas cámaras y asociaciones empresariales, quienes firmarán un documento conjunto para denunciar esta situación.

Desde noviembre de 2023, el rubro de transporte y almacenamiento perdió 15,7 % de sus empresas; el de actividades inmobiliarias, casi 12 %, y el de la construcción, 9,6 por ciento.

La grave situación que atraviesan las PyMEs no sólo se ancla en la reducción de empresas en estos 27 meses de gestión de Javier Milei, sino de una fuerte desaceleración en la creación de nuevas firmas.

