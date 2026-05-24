El Picadero recibe dos óperas cómicas en castellano

El Ensamble Lírico Orquestal en su 25° aniversario presentará en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires dos óperas cómicas en castellano: La Canterina, de Joseph Haydn y El Empresario, de Wolfang Amadeus Mozart.

Las presentaciones serán los sábados 30 de mayo y 13 y 20 de junio, siempre a las 16 horas, con entradas a la venta vía Plateanet o en la boltería de la sala, Pasaje Santos Discépolo 1857.

Emulando al Teatro dentro del Teatro, en este espectáculo lírico de humor La Canterina es una de las obras programadas por El Empresario, con bajo presupuesto. Todos sus personajes llegan al teatro con el vestuario y materiales que consiguieron en el camino.

La primera trama nos presenta a una soprano llamada Gasparina y su madre Apollonia, ambas residentes en una de las propiedades del Maestro Pelagio, donde la joven diva recibe sus enseñanzas.

El aria que el Maestro compone en una de sus noches desveladas, es una canción dramática de ópera seria que denota sus más amplias intenciones.

Sin embargo, Gasparina recibe a Don Ettore, un pretendiente hijo de un comerciante adinerado, y Don Pelagio lo descubre escondido en su casa. Después de enfurecerse pidiéndole al Bombero que las desaloje echándolas de su casa, el Maestro se deja ganar por los trucos vocales e histriónicos de la señorita Gasparina cuando se desmaya de horror. Y con símbolos de dinero y la promesa del Maestro de un futuro libre de renta que logran ¨reavivarla¨, se resuelve la obra.

En los aplausos, llegan el Empresario Franco del Teatro “Zar Miento” y su asistente Justo y todo el elenco le pide sus honorarios. Ellos se quedan pensando cómo resolver el asunto y se presenta el Señor Truchimán con la propuesta de incorporar a la gran soprano Lorofino, apareciendo en escena con sus histrionismos líricos. Y, también, invita a sumarse a la Platiní, diva joven, que pretende el primer papel al igual que la anterior.

Ambas disputan el rol, quedando su amante entre las dos, tratando de aplacarlas.

Finalmente, Franco renuncia, Justo queda a cargo y las cantantes deciden compartir la obra, permitiendo a Truchimán el logro de sus propósitos.

Elenco

Gasparina: María José Valerio

Apollonia: Gabriel Centeno

Don Pelagio: Javier Suárez

Don Ettore: Agostina Tudisco

Franco (Empresario): Pablo Gómez

La Lorofino (Mme Herz): Fabiola Masino

La Platiní (Mselle Silberklang): Sabrina Sosa

Truchiman (Monsieur Vogelsang): Marcos Guido

Justo (Buff): Hernán Suárez

Bombero y Puppy Play: Vanina Rivera

Conjunto de Cámara Instrumental

Puesta y Dirección Escénica: Raúl Marego

Diseño de Vestuario Miguel Flores

Diseño de Caracterización Ariana Belli

Dirección Musical de La Canterina Damián Roger

Dirección Musical de El Empresario Cecilia Prieto

Producción General: Ensamble Lírico Orquestal

