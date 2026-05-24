Rapto de furia en La Plata: fueron a reclamar por una moto robada y mataron a tiros a un joven

Un joven de 28 años fue asesinado a tiros en el pecho este lunes en la localidad de Villa Elvira, en La Plata, y todo parece indicar que el crimen ocurrió cuando le reclamaban que devuelva una moto que había robado, según informaron fuentes policiales.

Por el asesinato hay dos jóvenes de 18 y 21 años aprehendidos bajo sospecha de ser los autores del hecho de sangre, y dos hombres de 42 y 43 años quedaron identificados en la causa por el homicidio.

El hecho ocurrió en la noche en la zona de 122 y 613, donde efectivos policiales acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre herido con arma de fuego en el patio de una vivienda. Al arribar, los agentes encontraron a la víctima, identificada como Gustavo Ariel Areco, gravemente herida e inconsciente.

Debido a la demora de la ambulancia del SAME, Areco fue trasladado por particulares al Hospital San Martín, donde finalmente falleció producto de las gravísimas lesiones sufridas. En la escena del crimen, Policía Científica secuestró cinco vainas servidas calibre 9 milímetros.

De acuerdo a los testimonios recogidos por los investigadores, dos hombres llegaron al lugar a bordo de una motocicleta azul y comenzaron a reclamarle a Areco por una moto que, presuntamente, había sido robada. En ese contexto, efectuaron varios disparos, dos de los cuales impactaron en el pecho de la víctima.

Tras el ataque, los agresores retiraron del domicilio una moto Zanella de color bordo y escaparon. A partir de distintas tareas investigativas, los policías lograron identificar a los presuntos autores como Z. T. J., de 18 años, y L. J. T., de 21.

La pesquisa también permitió establecer que, antes del crimen, ambos sospechosos habrían llegado al barrio junto a otros dos hombres identificados como L. E. J., de 42 años, y A. A. E., de 43, quienes se movilizaban en un Chevrolet Vectra gris y un Chevrolet Corsa bordó.

Allanamientos de urgencia

Con intervención de la UFI N°15, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, se ordenaron cuatro allanamientos de urgencia. Durante los procedimientos se secuestraron los dos automóviles mencionados, una moto Honda GLH 150 azul, tres teléfonos celulares, prendas de vestir, un camperón negro y un par de zapatillas blancas con plataforma— además de la moto Zanella bordó que había sido retirada del domicilio de la víctima.

En uno de los domicilios allanados fueron detenidos Z. T. J. y L. J. T., mientras que los otros dos implicados quedaron identificados en la causa.

La investigación

Los investigadores determinaron además que la moto Zanella recuperada había sido sustraída previamente por Areco y otro sujeto en un hecho ocurrido en 603 y 117, cuya víctima fue un adolescente de 17 años. Ese episodio no había sido denunciado formalmente.

Por disposición judicial, se ordenó la realización de pericias de dermotest sobre los aprehendidos e identificados, además de nuevas declaraciones testimoniales. Los dos detenidos serán indagados en las próximas horas bajo la carátula de homicidio.