La Municipalidad de La Plata y ARBA lanzan operativo para desendeudar a jubilados

A partir de una reunión entre el intendente de La Plata, Julio Alak, y el titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, comenzó un plan para desendeudar a jubilados y pensionados a través de beneficios en el Impuesto Inmobiliario Edificado y la Tasa SUM.

“El trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia nos permite llegar con soluciones concretas a vecinos y vecinas que necesitan alivio en un contexto complejo”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, indicó que “tenemos la responsabilidad de estar cerca de quienes más esfuerzo hicieron durante toda su vida y hoy necesitan del acompañamiento del Estado”.

A su turno, Girard reflexionó: “Sabemos que el contexto económico es difícil, especialmente para quienes viven de una jubilación o una pensión; por eso entre la Provincia y el Municipio trabajamos juntos para acompañar con medidas concretas a un grupo de personas que históricamente tuvo voluntad de pago y ahora se le está haciendo complicado cumplir”.

El operativo

La campaña, que se realizará de manera domiciliaria, comenzará en La Plata con el objetivo de facilitar —de forma simplificada y sin obstáculos— la exención del tributo provincial a 1.557 personas que adeudan en conjunto $ 154,5 millones y están en condiciones de acceder al beneficio sin saberlo.

En la misma línea, el Municipio platense impulsará de oficio la exención de la tasa SUM para todos los beneficiados, incluyendo a jubilados y pensionados que ya estaban exentos del Inmobiliario Urbano con anterioridad al 2026.

Tramite simplificado

Los jubilados y pensionados serán contactados a través de correo postal, correo electrónico, teléfono y otros medios disponibles en ARBA y el Municipio. Quienes sean notificados o consideren que cumplen con los requisitos, deberán presentarse en la oficina de ARBA más cercana a su domicilio.

El trámite tendrá prioridad de atención y requiere únicamente DNI y fotocopia, más la firma de una declaración jurada. Los principales requisitos para acceder a la exención son: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, ser titular de una única propiedad con valuación fiscal que no supere los $ 6 millones y no estar inscripto en Ingresos Brutos.

La propuesta se enmarca en un contexto especialmente difícil para los sectores previsionales: en toda la provincia, según cruces realizados con el Instituto de Previsión Social (IPS), hay 17 mil jubilados y pensionados con deudas en el Inmobiliario que podrían acceder a exenciones sin conocer ese derecho.