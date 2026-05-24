Argentina tendrá su primer salón del automóvil de marcas chinas

En un contexto de transformación en el mercado automotor global, como lo demostró la reciente Exposición Internacional del Automóvil de Beijing 2026, Argentina se prepara para recibir Expo Auto Chino, la primera exposición dedicada exclusivamente a las marcas chinas de automóviles en el país, que se desarrollará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026 en BA Ferial, Costa Salguero.

El mercado automotor argentino atraviesa actualmente el mayor desembarco de marcas chinas de su historia. Con una oferta en constante expansión que incluye SUVs, pick-ups, vehículos eléctricos e híbridos, estas compañías están redefiniendo las opciones para el consumidor local, impulsadas por un cambio en la percepción del público y la incorporación de tecnologías de vanguardia.

“Expo Auto Chino nace para brindar un espacio único que reúna toda la oferta disponible en un solo lugar”, destacó Nicolás Coppo, director de Dispar, empresa productora del evento y explicó que “con nuestra experiencia en el mercado automotor, observamos que el público argentino necesitaba un espacio donde conocer bien de cerca las marcas chinas, y éstas, a su vez, un espacio para comunicar y afianzar su vínculo con el consumidor local”.

Para la Expo Auto Chino, ya confirmaron su presencia 18 marcas: ARCFOX, BAIC, Changan, Chery, Dongfeng, Forthing, Fotón, Geely, GWM, Jetour, JMEV, Kaiyi, Landking, Link & Co, Maxus, MG Motor, Soueast. Y seguirán sumándose más compañías próximamente.

El evento contará con una superficie de más de 12.000 metros cuadrados de pabellones cubiertos y será una verdadera plataforma de interacción de las marcas con su público, con espacios para exhibiciones de productos y tecnología, lanzamientos de nuevos modelos, anuncios oficiales y experiencias de innovación con los productos. Todas acciones pensadas para que brinden nuevas herramientas y facilitar la decisión compra.

Trixie volvió a encender un clásico porteño

Después de tres semanas de trabajo intenso, las luces de neón, la música y los clásicos americanos volvieron a darle vida a Trixie Costanera. El tradicional local gastronómico ubicado en el predio de BA Ferial reabrió sus puertas con una propuesta renovada que conservó intacto eso que lo convirtió, desde 1994, en un punto de encuentro para distintas generaciones.

La reapertura marcó el inicio de una nueva etapa para este emblema inspirado en los diners estadounidenses de los años ‘50, con una primera fase de remodelación pensada para potenciar aún más su vínculo con BA Ferial, uno de los polos de eventos más importantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Fue un proceso cortito, pero muy intenso. Estuvimos trabajando durante tres semanas, con un cierre total de apenas tres días porque queríamos que nuestros clientes siguieran teniendo un punto de encuentro”, contó Hernán Román, director de TRX Group, al repasar los detalles de la puesta en valor.

La renovación no solo alcanzó lo estético. También trajo ajustes en la experiencia integral del espacio y anticipó una segunda etapa que, según adelantó Román, buscará “convertir al local en otra cosa que va a generar más potencial para la zona”.

La esencia, sin embargo, permaneció intacta. Las camareras pin-up, la rockola, la ambientación retro y la sensación de viaje en el tiempo siguieron siendo parte del ADN del lugar. Para Román, hay dos palabras que definen a Trixie: “nostalgia y autenticidad”. Y alcanza con cruzar sus puertas para entender por qué.

“Acá pasó mucha historia. Hay gente que venía de chica y hoy vuelve con sus hijos. Incluso hay familias que quieren hacer celebraciones importantes en este lugar”, comentó orgulloso.

La carta también sumó novedades, con un regreso a recetas tradicionales de los diners clásicos: desde patimel hasta fettuccini con albóndigas y salsa de tomate, además de una oferta pensada para cualquier momento del día. “Podés desayunar, brunchear, almorzar, cenar o venir a tomar un cóctel. Trixie tiene una propuesta completa”, explicó.

Ubicado dentro de BA Ferial, el local convive con dos públicos: quienes llegan al predio por congresos, exposiciones o ferias, y quienes lo eligen como plan de fin de semana. Esa combinación lo convirtió en una propuesta diferencial en la zona.

Román destacó que formar parte del ecosistema de BA Ferial le dio a Trixie una dinámica única: una experiencia gastronómica que elevó la propuesta habitual de cualquier evento y sumó valor a cada visita.

No es casual. Con su ubicación estratégica, infraestructura y versatilidad, BA Ferial volvió a mostrarse como un espacio pensado para mucho más que ferias y exposiciones: un punto de encuentro donde conviven gastronomía, entretenimiento, producciones especiales y experiencias memorables.

La reapertura de Trixie fue una prueba concreta de eso. Y también una invitación abierta: volver a la costanera, sentarse bajo sus luces de neón y redescubrir un clásico que, lejos de quedarse en la nostalgia, volvió con más ganas que nunca.