Snug Assist, nueva solución de asistencia al viajero

Desde su nacimiento en 2024, Snuggle Travel atravesó un proceso de crecimiento sostenido que la posicionó como un actor de referencia para intermediarios y operadores. Lo que comenzó como un proyecto enfocado en ofrecer una alternativa ágil y confiable al canal, evolucionó hacia una plataforma integral que hoy combina tecnología, condiciones competitivas y un modelo de trabajo pensado para acompañar cada etapa del proceso de venta y posventa.

Como reflejo de esta expansión, la compañía concretó recientemente la mudanza a sus nuevas oficinas corporativas, un espacio diseñado para acompañar el crecimiento del equipo, potenciar el trabajo colaborativo y fortalecer la atención al canal.

“El crecimiento de Snuggle Travel desde 2024 es el resultado de una convicción clara: poner al partner en el centro y darle herramientas reales para competir y crecer. Nuestras nuevas oficinas, el lanzamiento de Snug Assist y la hoja de ruta que viene son la mejor prueba de que estamos construyendo una compañía pensada para acompañar al canal en el largo plazo”, afirmó Carlos Guassardo, CEO & Founder de Snuggle Travel.

En este nuevo capítulo, la compañía anuncia el lanzamiento de Snug Assist, su propia solución de asistencia al viajero, que se suma al portfolio de productos y refuerza la propuesta de valor de la compañía.

Snug Assist fue concebido para ofrecer respaldo integral durante todo el viaje, con coberturas pensadas para distintos perfiles de pasajero y la misma filosofía de servicio que caracteriza a la marca: cercanía, transparencia y respuesta rápida. Todas las coberturas están 100 % respaldadas por reaseguros internacionales, lo que aporta máxima solidez y tranquilidad a todas las partes.

Además, el producto se apoya en una red global de prestadores, con clínicas y centros de atención en todo el mundo, lo que garantiza una respuesta efectiva al pasajero esté donde esté.

Beneficios concretos para los intermediarios

El compromiso de Snuggle Travel con el canal se traduce en condiciones operativas que marcan una diferencia real en el día a día:



• Pago de comisiones en 72 horas, garantizando previsibilidad financiera y un flujo ágil para el canal.



• Reintegros veloces, con procesos optimizados que evitan demoras y reducen la fricción ante cualquier eventualidad.



• Información 24/7 sobre los casos de sus clientes, para dar respuestas en tiempo real, sin depender de horarios comerciales.



• Mismas condiciones de venta para todos los canales, asegurando reglas claras, equidad competitiva y la tranquilidad de operar en igualdad de oportunidades.



• Emisión nativa en WhatsApp, que permite cotizar y emitir directamente desde el canal de comunicación más utilizado, sin fricciones ni cambios de plataforma.



• Add on de deportes, con cobertura específica para pasajeros que viajan a practicar actividades deportivas, ampliando el alcance comercial.



• Cobertura de preexistencias hasta el tope de la suma asegurada, una diferencial poco frecuente en el mercado que aporta verdadera tranquilidad al pasajero.



• Valores de preexistencia altos en todos los planes, para responder con respaldo real frente a cualquier eventualidad, sin importar la categoría contratada.

Una plataforma 360 que integra todas las verticales

Operar con Snuggle Travel significa acceder a una solución 360 que reúne, en un solo lugar, las distintas verticales necesarias para responder de manera completa a las demandas de los pasajeros. Centralizar la operación en una única plataforma permite ahorrar tiempo, reducir errores, simplificar la gestión y potenciar la productividad comercial.

En línea con esta visión, la compañía anticipa una hoja de ruta de fuerte expansión, con futuros lanzamientos de módulos de hotelería, rent a car, cruceros y vuelos. Estas nuevas verticales se sumarán a la oferta actual para consolidar a Snuggle Travel como una solución integral que acompaña al canal en cada necesidad de sus pasajeros, desde la reserva inicial hasta la asistencia durante el viaje.

Una propuesta pensada para crecer junto al canal

El crecimiento de Snuggle Travel desde 2024 no responde a una casualidad, sino a una decisión estratégica: construir un ecosistema donde el canal encuentre tecnología, condiciones competitivas y un equipo que lo respalda. El lanzamiento de Snug Assist y el desarrollo de nuevas verticales reafirman ese camino y proyectan una compañía preparada para acompañar la transformación del sector turístico en los próximos años.