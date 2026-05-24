Kicillof inauguró otro edificio escolar: “Sin igualdad de oportunidades, la libertad es un verso”

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y la jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, recibieron este martes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para encabezar la inauguración del nuevo edificio para el Jardín de Infantes provincial N° 918, ubicado en Barceló 59, en Villa Domínico.

Se trata de una sede en dos plantas con 800 metros cuadrados, con cuatro aulas con sus sanitarios, un SUM, cocina, espacios administrativos y de dirección, todos ellos climatizados, y un patio de juegos.

¡El Jardín de Infantes N°918 de Avellaneda tiene su nuevo edificio!



Con esta obra finalizamos un objetivo que nos propusimos con el intendente @jorgeferraresi: que cada establecimiento del nivel inicial del municipio cuente con su propio edificio. pic.twitter.com/WRLQ1vLKHe — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 19, 2026

“Al pueblo de Avellaneda debería llenarlo de orgullo lo que hizo Jorge Ferraresi con su sistema educativo. Lo de Avellaneda es algo que Jorge Ferraresi, queriendo o no, lo exportó a toda la provincia de Buenos Aires”, enfatizó Kicillof, al tiempo que advirtió que “el Gobierno nacional no se hace cargo de nada”.

“Les agradezco a los que, a pesar de la estafa de Milei, defienden y cuidan la educación universal pública y gratuita. Sin igualdad de oportunidades, la libertad es un verso”, cerró el mandatario.

Por su parte, el intendente de Avellaneda subrayó que “a pesar de Milei, con Axel Kicillof dijimos que la educación no se ajusta".

Asimismo, detalló que “este jardín funcionaba en la escuela primaria 16 y fuimos mejorando las instalaciones hasta poder independizarlos”.

“Tenemos 35 jardines de infantes provinciales y 39 municipales, todos con esta infraestructura de calidad”, destacó. Por otro lado, llamó a “comprometerse por un país mejor. Esa esperanza es Axel”.

El Jardín de Infantes N°918 de #Avellaneda ¡estrenó su edificio nuevo! 🥹🎒



Una obra para que más de 70 chicos y chicas dejen de compartir espacio con la Primaria N°16 y disfruten de sus propias instalaciones en ambos turnos.



Con este, ya son 315 los edificios educativos… pic.twitter.com/zt6XLLexFd — Gobierno PBA (@BAProvincia) May 19, 2026

Finalmente, la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi consideró que “este acto es parte de un proceso histórico de ampliación de derechos educativos”. Y destacó que “la ampliación en infraestructura que se dio en el nivel inicial”.

De la actividad participaron la secretaria de Educación local, Claudia Colaso; el presidente del Consejo Escolar, Pablo Espósito; la diputada provincial, Romina Barreiro; la directora del establecimiento, Natalia Duimovich; entre otros.