Elecciones 2027: Caputo afirmó que Milei ganará en primera vuelta y “por paliza”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, lanzó un fuerte pronóstico de cara al escenario político de los próximos años. Durante una entrevista en el programa "Economía de Quincho" de Cadena 3, el funcionario vaticinó que el presidente Javier Milei logrará la reelección en los comicios presidenciales de 2027 sin necesidad de ir a un balotaje.

"Va a ganar en primera vuelta y cómodo, por paliza", afirmó el titular del Palacio de Hacienda, mostrando un marcado optimismo respecto al respaldo popular del proyecto libertario. Según el ministro, la tendencia de cara a las urnas será "tan obvia" que la sociedad y los mercados lo percibirán con mucha antelación, lo que generará un efecto positivo directo sobre las variables financieras del país.

Crecimiento económico en 2027 y fin de la incertidumbre

Para Caputo, la certeza de un triunfo electoral del oficialismo funcionará como un motor económico clave para el tramo final del mandato. Sostuvo que esa previsibilidad eliminará la clásica incertidumbre financiera que históricamente sufren los años electorales en Argentina, abriendo paso a una fuerte reactivación de la actividad real.

De acuerdo con sus proyecciones, los primeros indicadores de esta mejora comenzarán a consolidarse con mayor fuerza durante los meses de mayo y junio de 2026. El ministro insistió en que el proceso estará apuntalado por la progresiva baja de la inflación y la puesta en marcha de diversas obras de infraestructura en corredores viales nacionales.

Diferencias con Mauricio Macri y el rumbo fiscal

En otro tramo de la entrevista, Caputo aprovechó para trazar una línea divisoria tajante entre la administración actual y el gobierno de Mauricio Macri, gestión de la cual formó parte como ministro de Finanzas y presidente del Banco Central.

El actual jefe de la cartera económica aseguró que el programa de Javier Milei representa "lo opuesto" a las políticas aplicadas por el macrismo entre 2015 y 2019:

El déficit fiscal: Caputo criticó que la administración de Macri no corrigió el desequilibrio de las cuentas públicas durante sus primeros dos años de mandato.

El shock de Milei: En contraposición, ponderó que el actual Gobierno alcanzó el equilibrio fiscal financiero en su primer mes de gestión y logró eliminar el déficit cuasifiscal en diez meses, calificando el proceso macroeconómico como un "caso de estudio" a nivel mundial.

"Hoy hay euforia por invertir en la economía real", concluyó el ministro, enfatizando que la estabilización de la macroeconomía y la firmeza política son las principales garantías que observa el mercado internacional para convalidar el rumbo de la Argentina.