Agenda cultural en Vicente López: cine argentino, talleres y actividades gratis para mayo

El municipio de Vicente López continúa desplegando una amplia variedad de propuestas en su agenda cultural de mayo. Con acceso libre y gratuito, las actividades abarcan desde retrospectivas de cineastas consagrados hasta talleres comunitarios y ciclos infantiles, distribuidos en diferentes puntos clave del partido.

Las autoridades locales confirmaron que las entradas para todas las funciones y encuentros se retiran por estricto orden de llegada en las boleterías de cada complejo. Las actividades destacadas se concentrarán en el Cine York, el Centro Cultural Munro y la emblemática Quinta Trabucco.

Cine York: ciclos de cine nacional y homenajes

El histórico cine-teatro de Olivos (Juan Bautista Alberdi 895) mantendrá dos propuestas muy potentes dedicadas a la producción cinematográfica local. Por un lado, continúa el ciclo "Antes del lunes", una retrospectiva enfocada en la prestigiosa realizadora salteña Lucrecia Martel. En ese marco, se proyectará su aclamado largometraje "Zama" (domingo 24 de mayo a las 18 horas) y el documental "Nuestra tierra" (con doble función los domingos 24 y 31 de mayo a las 20:30 horas).

Además, el espacio sumará el ciclo "Miradas Argentinas", una ventana al cine contemporáneo nacional que presentará las siguientes funciones durante los próximos días:

Jueves 21 de mayo: "Miss Carbón" de Agustina Macri (18:00 horas) y el documental "Amantes en el cielo" de Fermín de la Serna (20:30 horas).

Viernes 22 de mayo: "Ven a mi casa esta Navidad" (18:00 horas) y la multipremiada "Alemania" (20:30 horas).

Sábado 23 de mayo: "Un pájaro azul" (18:00 horas) y "Tres tiempos" (20:30 horas).

Clásicos, terror y propuestas infantiles en el Centro Cultural Munro

Por su parte, el Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650) apuesta a una grilla variopinta. Para los más chicos, el ciclo "Feliz Domingo" presentará la película "Patrulla del clima" el domingo 24 de mayo a las 16:30 horas, ideal para compartir en familia.

Para el público adulto y cinéfilo, el complejo sostendrá el ciclo "La ley y el orden: cuatro clásicos sobre juicios", con proyecciones de "Jurado #2" (jueves 21 a las 18:30 horas) y el clásico "JFK" (jueves 28 a las 18:30 horas). Asimismo, el domingo 24 de mayo a las 18:30 horas (previo al feriado nacional) se celebrará el 45° aniversario de "The Evil Dead", la obra de culto de Sam Raimi que revolucionó el género de terror.

Literatura en la Quinta Trabucco y talleres comunitarios

La oferta cultural de Vicente López trasciende las pantallas. El sábado 23 de mayo a las 15:00 horas, los jardines de la Quinta Trabucco (Melo 3050, Florida) recibirán al "Colectivo de lectores de Vicente López", una jornada coordinada por Cecilia Bona (creadora de la plataforma ¿Por qué leer?) diseñada para promover el encuentro y el debate literario entre vecinos.

En paralelo, el municipio informó que continuarán abiertas las convocatorias para las tradicionales clases de tango en el Centro Cultural Munro y las visitas guiadas por el Museo Lumiton, cuna del cine sonoro argentino. Los interesados en revisar el cronograma completo de horarios y locaciones pueden consultar directamente la web oficial del municipio en vicentelopez.gov.ar/agenda/mayo.