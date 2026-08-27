Cumbre Tapia-Scaloni: crece la expectativa por la lista del Mundial

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo entró en su etapa de definiciones más críticas. Este martes, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, mantuvo una reunión clave con el director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, en el predio de Ezeiza. El cónclave tuvo lugar a solo 23 días del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El objetivo central del encuentro fue ultimar los detalles de la lista definitiva de 26 jugadores convocados que viajarán al norte del continente con la misión de defender el título ecuménico. Tras la reunión, Tapia compartió una postal en sus redes sociales oficiales que encendió la ilusión de los hinchas y confirmó el clima de concentración que se vive en el búnker nacional: "Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado", expresó.

¡Que placer verte otra vez, Gringo querido! 🇦🇷



Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado 🤜🏻🤛🏻 pic.twitter.com/w1fQPFBNC1 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) May 19, 2026

Incógnitas en la lista de convocados y fecha clave de presentación

Según trascendió desde el seno del predio de Ezeiza, el cuerpo técnico liderado por Scaloni ya tendría 21 futbolistas con un lugar asegurado en la nómina final. Sin embargo, el entrenador y sus colaboradores aún analizan minuciosamente dos cupos restantes, debido a estrictas evaluaciones físicas de último momento y al rendimiento reciente de algunos futbolistas en el cierre de la temporada en el fútbol exterior.

Los fanáticos y la prensa no tendrán que esperar demasiado para conocer los nombres definitivos: la lista oficial de la Selección Argentina para el Mundial 2026 se presentaría formalmente el próximo sábado 30 de mayo.

Como detalle de color en la trastienda de la rosca dirigencial, la foto del encuentro dejó ver sobre el escritorio de Tapia una pequeña estatua de sí mismo sosteniendo la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022. Más allá de las cábalas, la reunión sirvió también para disipar viejos rumores sobre el futuro del DT; el presidente de la AFA reafirmó su total confianza en el proyecto y dejó entrever que ya se iniciaron conversaciones para extender el contrato de Scaloni hasta el Mundial 2030.

El fixture de Argentina en el Grupo J: sedes y rivales

Con la mente puesta en la logística del torneo, la delegación nacional ya tiene diagramado su itinerario para la fase de grupos, donde competirá como cabeza de serie del Grupo J y disputará sus encuentros en las ciudades estadounidenses de Kansas City y Dallas.

El cronograma de los partidos de Argentina en la primera fase quedó conformado de la siguiente manera: